"путін веде вас у прірву": сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до росіян

володимир путін веде російський народ у прірву. Про це, звертаючись до росіян, заявив у соцмережі Х американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє УНН.

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"Я ціную все, що президент (США - ред.) Дональд Трамп зробив, щоб покласти край цій жахливій війні. Але щоб закінчити будь-яку війну, ви повинні мати партнерів, готових до цього. Поки що путін не хоче", - написав політик.

Він закликав пам’ятати, що путін - це людина, яка сприяла режиму на той час президента Сирії Башара Асада у скиданні бочкових бомб із гелікоптерів на невинних мирних жителів.

Така ж варварська поведінка розігрується в Україні. російському народу: путін веде вас у прірву. Десятки тисяч загиблих і поранених російських військових. Економіка, менша за обсяги Італії, з тиском, що наближається. росія ізольована як ніколи - написав Грем.

Він підкреслив, що "це не робить росію великою, це робить її державою-ізгоєм".

"Ви, російські люди і військові, заслуговуєте на краще", - додав сенатор.

Нагадаємо

На початку травня сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що має підтримку 72 колег щодо законопроєкту, який запровадить нові "нищівні" санкції проти росії та мита для країн, які купують її нафту, газ та інші ключові продукти, якщо російський диктатор володимир путін не почне серйозних переговорів про припинення війни в Україні.

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