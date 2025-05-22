Сенатор-республіканець Грем пригрозив Китаю наслідками за підтримку росії у війні проти України

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив Китай про наслідки за ймовірну підтримку війни рф проти України. Про це повідомляє УНН.

У соцмережі Х політик зазначив, що більшість у Сенаті США вважає, що російський диктатор володимир путін уникає справжніх переговорів, оскільки вважає, що "з часом США та наші союзники зламаються".

Це було б серйозним прорахунком, який може вплинути на Китай та інші країни, які продовжують підтримувати економіку путіна, засновану на нафті