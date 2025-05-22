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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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21 травня, 11:37 • 47794 перегляди

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Сенатор-республіканець Грем пригрозив Китаю наслідками за підтримку росії у війні проти України

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Ліндсі Грем попередив Китай про можливі наслідки за підтримку росії. Він наголосив, що більшість у Сенаті США вважає, що путін уникає переговорів.

Сенатор-республіканець Грем пригрозив Китаю наслідками за підтримку росії у війні проти України

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив Китай про наслідки за ймовірну підтримку війни рф проти України. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У соцмережі Х політик зазначив, що більшість у Сенаті США вважає, що російський диктатор володимир путін уникає справжніх переговорів, оскільки вважає, що "з часом США та наші союзники зламаються".

Це було б серйозним прорахунком, який може вплинути на Китай та інші країни, які продовжують підтримувати економіку путіна, засновану на нафті

- написав Грем.

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Він додав, що "поєднання припинення вогню з щирими переговорами може привести до почесного і справедливого миру".

"Президент Трамп має рацію: настав час припинити це кровопролиття", - підсумував республіканець.

Нагадаємо

Китай розкритикував "односторонні санкції" Європейського Союзу, запроваджені проти російського та китайського бізнесу, який прямо чи опосередковано працює на війну в Україні. У Пекіні назвали їх проявом "подвійних стандартів".

Як заявили в МЗС Китаю, впроваджені 20 травня травня ЄС та Великою Британією економічні обмеження проти бізнес структур рф, Китаю та ОАЕ "не мають жодного юридичного підґрунтя у міжнародному праві".

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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