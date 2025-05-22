Сенатор-республіканець Грем пригрозив Китаю наслідками за підтримку росії у війні проти України
Київ • УНН
Ліндсі Грем попередив Китай про можливі наслідки за підтримку росії. Він наголосив, що більшість у Сенаті США вважає, що путін уникає переговорів.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив Китай про наслідки за ймовірну підтримку війни рф проти України. Про це повідомляє УНН.
Деталі
У соцмережі Х політик зазначив, що більшість у Сенаті США вважає, що російський диктатор володимир путін уникає справжніх переговорів, оскільки вважає, що "з часом США та наші союзники зламаються".
Це було б серйозним прорахунком, який може вплинути на Китай та інші країни, які продовжують підтримувати економіку путіна, засновану на нафті
Україна пропонує ЄС посилити жорсткий план санкцій проти росії, оскільки США вагаються - Reuters21.05.25, 16:03 • 2880 переглядiв
Він додав, що "поєднання припинення вогню з щирими переговорами може привести до почесного і справедливого миру".
"Президент Трамп має рацію: настав час припинити це кровопролиття", - підсумував республіканець.
Нагадаємо
Китай розкритикував "односторонні санкції" Європейського Союзу, запроваджені проти російського та китайського бізнесу, який прямо чи опосередковано працює на війну в Україні. У Пекіні назвали їх проявом "подвійних стандартів".
Як заявили в МЗС Китаю, впроваджені 20 травня травня ЄС та Великою Британією економічні обмеження проти бізнес структур рф, Китаю та ОАЕ "не мають жодного юридичного підґрунтя у міжнародному праві".
Законопроєкт про санкції США проти росії вже підтримали понад 80 сенаторів21.05.25, 23:31 • 7476 переглядiв