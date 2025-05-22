Сенатор-республиканец Грэм пригрозил Китаю последствиями за поддержку россии в войне против Украины

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил Китай о последствиях за вероятную поддержку войны рф против Украины. Об этом сообщает УНН.

В соцсети Х политик отметил, что большинство в Сенате США считает, что российский диктатор владимир путин избегает настоящих переговоров, поскольку считает, что "со временем США и наши союзники сломаются".

Это было бы серьезным просчетом, который может повлиять на Китай и другие страны, которые продолжают поддерживать экономику путина, основанную на нефти