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Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
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Сенатор-республиканец Грэм пригрозил Китаю последствиями за поддержку россии в войне против Украины

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Линдси Грэм предупредил Китай о возможных последствиях за поддержку россии. Он подчеркнул, что большинство в Сенате США считает, что путин избегает переговоров.

Сенатор-республиканец Грэм пригрозил Китаю последствиями за поддержку россии в войне против Украины

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил Китай о последствиях за вероятную поддержку войны рф против Украины. Об этом сообщает УНН.

Детали

В соцсети Х политик отметил, что большинство в Сенате США считает, что российский диктатор владимир путин избегает настоящих переговоров, поскольку считает, что "со временем США и наши союзники сломаются".

Это было бы серьезным просчетом, который может повлиять на Китай и другие страны, которые продолжают поддерживать экономику путина, основанную на нефти

- написал Грэм.

Украина предлагает ЕС усилить жесткий план санкций против россии, поскольку США колеблются - Reuters21.05.25, 16:03 • 2876 просмотров

Он добавил, что "сочетание прекращения огня с искренними переговорами может привести к почетному и справедливому миру".

"Президент Трамп прав: пришло время прекратить это кровопролитие", - подытожил республиканец.

Напомним

Китай раскритиковал "односторонние санкции" Европейского Союза, введенные против российского и китайского бизнеса, который прямо или косвенно работает на войну в Украине. В Пекине назвали их проявлением "двойных стандартов".

Как заявили в МИД Китая, введенные 20 мая мая ЕС и Великобританией экономические ограничения против бизнес структур рф, Китая и ОАЭ "не имеют никакого юридического основания в международном праве".

Законопроект о санкциях США против россии уже поддержали более 80 сенаторов21.05.25, 23:31 • 7284 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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