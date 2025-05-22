Сенатор-республиканец Грэм пригрозил Китаю последствиями за поддержку россии в войне против Украины
Киев • УНН
Линдси Грэм предупредил Китай о возможных последствиях за поддержку россии. Он подчеркнул, что большинство в Сенате США считает, что путин избегает переговоров.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил Китай о последствиях за вероятную поддержку войны рф против Украины. Об этом сообщает УНН.
Детали
В соцсети Х политик отметил, что большинство в Сенате США считает, что российский диктатор владимир путин избегает настоящих переговоров, поскольку считает, что "со временем США и наши союзники сломаются".
Это было бы серьезным просчетом, который может повлиять на Китай и другие страны, которые продолжают поддерживать экономику путина, основанную на нефти
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Он добавил, что "сочетание прекращения огня с искренними переговорами может привести к почетному и справедливому миру".
"Президент Трамп прав: пришло время прекратить это кровопролитие", - подытожил республиканец.
Напомним
Китай раскритиковал "односторонние санкции" Европейского Союза, введенные против российского и китайского бизнеса, который прямо или косвенно работает на войну в Украине. В Пекине назвали их проявлением "двойных стандартов".
Как заявили в МИД Китая, введенные 20 мая мая ЕС и Великобританией экономические ограничения против бизнес структур рф, Китая и ОАЭ "не имеют никакого юридического основания в международном праве".
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