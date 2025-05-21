Подвійні стандарти: Пекін розкритикував санкції ЄС проти бізнесу рф та Китаю, що працює на війну

Китай розкритикував "односторонні санкції" Європейського Союзу, запроваджені проти російського та китайського бізнесу, який прямо чи опосередковано працює на війну в Україні. У Пекіні назвали їх проявом "подвійних стандартів". Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю.

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Як заявили в МЗС Китаю, впроваджені 20 травня травня ЄС та Великою Британією економічні обмеження проти бізнес структур рф, Китаю та ОАЕ "не мають жодного юридичного підґрунтя у міжнародному праві.

Ми засуджуємо та рішуче виступаємо проти цих невиправданих європейських санкцій проти китайських компаній. Щодо української кризи, Китай відданий сприянню мирним переговорам. Китай ніколи не постачав летальну зброю сторонам конфлікту та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення. Нормальне співробітництво між китайськими та російськими компаніями не повинно бути порушене - заявила речниця МЗС Китаю Мао Нінг.

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Вона також вказала на "подвійні стандарти", за якими європейські країни офіційно засуджують війну в Україні, а непублічно - продовжують співпрацю з РФ.

Більшість країн, включаючи країни Європи та США, продовжують торгувати з росією. Європейським країнам необхідно припинити використовувати подвійні стандарти у торговельно-економічній співпраці з росією та завдавати шкоди законним інтересам китайських компаній. Китай зробить все необхідне для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів. - наголосила вона.

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