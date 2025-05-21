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The Guardian

Україна пропонує ЄС посилити жорсткий план санкцій проти росії, оскільки США вагаються - Reuters

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Україна пропонує ЄС конфіскувати російські активи та ввести санкції проти покупців нафти, оскільки США вагаються щодо посилення тиску на рф. Київ закликає ЄС до лідерства в санкційній політиці.

Україна пропонує ЄС посилити жорсткий план санкцій проти росії, оскільки США вагаються - Reuters

Україна наступного тижня запропонує ЄС розглянути серйозні нові кроки щодо ізоляції москви, зокрема конфіскацію російських активів і запровадження санкцій проти окремих покупців російської нафти, оскільки президент США Дональд Трамп відмовився від посилення санкцій. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У раніше неоприлюдненому українському документі, який буде представлено ЄС, йдеться про заклик до 27 країн-членів зайняти більш агресивну та незалежну позицію щодо санкцій на тлі невизначеності щодо майбутньої ролі Вашингтона.

Серед 40 сторінок рекомендацій - пропозиції ухвалити законодавство, яке пришвидшить конфіскацію активів осіб під санкціями в ЄС і передасть ці активи Україні. Особи, щодо яких застосовано санкції, зможуть потім вимагати компенсації від росії.

ЄС, згідно з документом, має розглянути низку кроків для того, щоб санкції діяли ефективніше і поза межами Євросоюзу - зокрема, введення вторинних санкцій проти іноземних компаній, які використовують європейські технології для допомоги росії, а також санкцій проти покупців російської нафти.

Такі вторинні санкції, які можуть торкнутися великих покупців, таких як Індія та Китай, стали б значним кроком, на який Європа поки не наважувалася. Трамп публічно обговорював цю ідею, але згодом вирішив не діяти.

Документ також закликає ЄС частіше застосовувати голосування більшістю щодо санкцій, щоб окремі країни-члени не могли блокувати рішення, які наразі потребують одностайності.

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Доповнення

Після розмови з путіним у понеділок Трамп вирішив не вводити нові санкції проти росії, що розчарувало лідерів Європи та Київ, які протягом тижнів переконували його посилити тиск на москву.

Після розмови з путіним Трамп поспілкувався з українськими та європейськими лідерами і повідомив їм, що наразі не хоче запроваджувати нові санкції, щоб дати шанс переговорам, повідомило джерело Reuters.

Втім, ЄС і Велика Британія у вівторок все ж оголосили про нові санкції проти росії, заявивши, що все ще сподіваються на приєднання США. Водночас європейці відкрито обговорюють способи підтримки тиску на москву, якщо Вашингтон більше не готовий брати в цьому участь.

Спонукати ЄС

Публічно Україна намагається уникати критики на адресу Вашингтона після того, як президент Володимир Зеленський отримав суворе зауваження від Трампа під час візиту до Білого дому в лютому.

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У документі наголошується на "безпрецедентності" вже запроваджених ЄС санкцій і на їхньому потенціалі для подальших дій. Однак там також міститься жорстка оцінка залученості адміністрації Трампа до координації санкційних заходів.

На практиці Вашингтон припинив участь майже в усіх міжурядових платформах, присвячених санкціям і експортному контролю

- йдеться у документі.

У ньому також зазначається, що США уповільнили роботу моніторингової групи з дотримання цінових обмежень на російську нафту, розпустили федеральну робочу групу, яка займалася переслідуванням порушників санкцій, та перевели значну частину експертів із санкцій в інші сфери.

У документі йдеться, що два потенційно великі пакети санкцій США вже були розроблені - один урядом, а інший сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, - але невідомо, чи Трамп схвалить хоча б один із них.

Невизначеність щодо позиції США сповільнила темпи запровадження економічних контрзаходів і багатосторонньої координації, але, як сказано в документі, це "не повинно спонукати Європейський Союз до пом’якшення санкційного тиску".

"Навпаки, це має спонукати ЄС взяти на себе провідну роль у цій сфері."

Потужний удар

Україна побоюється, що відхід США від санкційного консенсусу Заходу може призвести до хитань і всередині ЄС, який традиційно вимагає одностайності для ухвалення ключових рішень.

"Вихід Америки з режиму санкцій буде потужним ударом по єдності ЄС. Потужним," - сказав високопоставлений представник уряду України в коментарі Reuters.

Хоча ЄС не може повністю замінити вагу США в економічному тиску на Росію (адже головна сила американських санкцій — у домінуванні долара в світовій торгівлі), все ж, за словами експерта з енергетики Росії Крейга Кеннеді з Гарвардського центру Девіса, збереження санкцій ЄС матиме великий ефект.

Нагадаємо

Європейський Союз схвалив новий, 17-й, пакет санкцій проти росії, спрямований у тому числі на російський "тіньовий флот" танкерів для експорту нафти, а також готує нові обмеження проти рф, повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
Гарвардський університет
Reuters
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Індія
Європейський Союз
Сполучене Королівство
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