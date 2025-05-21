В ЄС лишилося не так багато можливостей для запровадження наступного пакету санкції проти рф - ЗМІ

Запроваджений Європейським Союзом 17-ий пакет санкцій тільки почав діяти, а вже стартувала робота над наступним, який, за словами європейських лідерів, буде "масштабним". Втім, тепер можливості ЄС значно обмежені на тлі того, що Сполучені Штати хочуть дистанціюватися від цієї ситуації, пише УНН з посиланням на Radio Free Europe.

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Чи будуть нові санкції ефективними

Карти, які нам ще належить розіграти, значною мірою включають заходи, для яких нам знадобляться Сполучені Штати. Зокрема, це стосуватиметься вилучення російської нафти та газу зі світових ринків у великих обсягах - сказав старший економіст київського аналітичного центру KSE Institute Бенджамін Хільгеншток.

Він також додав, що такі країни, як Індія, Китай та Туреччина не припинять купувати російське викопне паливо без тягаря вторинних санкцій США.

10 травня європейські лідери пригрозили росії "масштабними" санкціями, якщо Москва не погодиться на 30-денне припинення вогню, запропоноване Вашингтоном. Вони заявили, що висунули свою вимогу після узгодження її з президентом США Дональдом Трампом.

Це мало виглядати як переломний момент, але очевидна трансатлантична згода швидко пішла шкереберть.

російський диктатор володимир путін не зобов'язався припинити вогонь під час телефонної розмови з Трампом 19 травня, проте Трамп похвалив цю розмову і, схоже, не був готовий оголосити про нові санкції США. Він заявив, що їх запровадження зараз може поставити під загрозу переговори та "набагато погіршити ситуацію".

Британія ввела санкції проти британського бухгалтера за допомогу росії з "тіньовим флотом"

На що спроможний ЄС

Хільгеншток розрізняє країни, які використовують російський ЗПГ з економічних причин, і такі країни, як Угорщина та Словаччина, які виступатимуть проти заборони імпорту через свої тісні політичні стосунки з москвою.

Навіть якщо економічні заперечення можна подолати, політичні міркування також можуть затримати або ускладнити значне посилення санкцій у цій сфері.

Європейські лідери припустили, що наступний пакет санкцій включатиме енергетичний сектор, але це широкий термін. Деякі також пропонували фінансові заходи.

Досить незрозуміло, про що вони насправді говорять. Чи переоцінюють вони те, що можуть запропонувати? Я думаю, що так - сказав Хільгеншток, який також є членом Німецької ради з міжнародних відносин.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі 16 травня дала певні натяки на те, що може бути далі.

"Буде вестися робота над включенням до списку більшої кількості суден російського тіньового флоту", – сказала вона, маючи на увазі судна без чіткого власника, які використовуються для обходу обмежень на російську нафту та нафтопродукти.

17-й пакет санкцій, разом із британськими заходами, оголошеними того ж дня, вже додав десятки суден, наслідуючи схему попередніх пакетів. Таким чином, додавання нових суден виглядатиме як подальші кумулятивні дії, а не щось сміливе та нове, вважає Хільгеншток.

Фон дер Ляєн також згадала про зниження ліміту цін на російську нафту. Це ще один каральний захід, запроваджений після повномасштабного вторгнення росії до України у 2022 році. Але це також вимагатиме згоди США для глобального забезпечення дотримання.

Також головний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас написала в соціальних мережах, що "готуються додаткові санкції проти Росії". На фоні цих заяв неспроможність запровадити справді рішучі заходи можуть призвести до втрати довіри України до її європейських партнерів, вважають експерти.

Доповнення

Американське видання The New York Times написало, що президент США Дональд Трамп повідомив, що Україні та росії доведеться самостійно домовлятися про мир. Він відмовився від тиску на кремль та нових санкцій, прагнучи укласти з рф ділові угоди.