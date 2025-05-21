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В ЕС осталось не так много возможностей для введения следующего пакета санкций против рф - СМИ

Киев • УНН

 • 118 просмотра

ЕС работает над новым пакетом санкций против рф, но возможности ограничены из-за позиции США. Без их поддержки санкции могут быть неэффективными, особенно в отношении энергоресурсов.

В ЕС осталось не так много возможностей для введения следующего пакета санкций против рф - СМИ

Введенный Европейским Союзом 17-й пакет санкций только начал действовать, а уже стартовала работа над следующим, который, по словам европейских лидеров, будет "масштабным". Впрочем, теперь возможности ЕС значительно ограничены на фоне того, что Соединенные Штаты хотят дистанцироваться от этой ситуации, пишет УНН со ссылкой на Radio Free Europe.

Детали

Будут ли новые санкции эффективными

Карты, которые нам еще предстоит разыграть, в значительной степени включают меры, для которых нам понадобятся Соединенные Штаты. В частности, это будет касаться изъятия российской нефти и газа с мировых рынков в больших объемах

- сказал старший экономист киевского аналитического центра KSE Institute Бенджамин Хильгеншток.

Он также добавил, что такие страны, как Индия, Китай и Турция не прекратят покупать российское ископаемое топливо без бремени вторичных санкций США.

10 мая европейские лидеры пригрозили россии "масштабными" санкциями, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня, предложенное Вашингтоном. Они заявили, что выдвинули свое требование после согласования его с президентом США Дональдом Трампом.

Это должно было выглядеть как переломный момент, но очевидное трансатлантическое согласие быстро пошло кувырком.

российский диктатор владимир путин не обязался прекратить огонь во время телефонного разговора с Трампом 19 мая, однако Трамп похвалил этот разговор и, похоже, не был готов объявить о новых санкциях США. Он заявил, что их введение сейчас может поставить под угрозу переговоры и "намного ухудшить ситуацию".

Великобритания ввела санкции против британского бухгалтера за помощь россии с "теневым флотом"21.05.25, 08:19 • 2690 просмотров

На что способен ЕС

Хильгеншток различает страны, которые используют российский СПГ по экономическим причинам, и такие страны, как Венгрия и Словакия, которые будут выступать против запрета импорта из-за своих тесных политических отношений с москвой.

Даже если экономические возражения можно преодолеть, политические соображения также могут задержать или усложнить значительное усиление санкций в этой сфере.

Европейские лидеры предположили, что следующий пакет санкций будет включать энергетический сектор, но это широкий термин. Некоторые также предлагали финансовые меры.

Достаточно непонятно, о чем они на самом деле говорят. Переоценивают ли они то, что могут предложить? Я думаю, что да

- сказал Хильгеншток, который также является членом Немецкого совета по международным отношениям.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении 16 мая дала определенные намеки на то, что может быть дальше.

"Будет вестись работа над включением в список большего количества судов российского теневого флота", – сказала она, имея в виду суда без четкого владельца, которые используются для обхода ограничений на российскую нефть и нефтепродукты.

17-й пакет санкций, вместе с британскими мерами, объявленными в тот же день, уже добавил десятки судов, следуя схеме предыдущих пакетов. Таким образом, добавление новых судов будет выглядеть как дальнейшие кумулятивные действия, а не что-то смелое и новое, считает Хильгеншток.

Фон дер Ляйен также упомянула о снижении лимита цен на российскую нефть. Это еще одна карательная мера, введенная после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Но это также потребует согласия США для глобального обеспечения соблюдения.

Также главный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас написала в социальных сетях, что "готовятся дополнительные санкции против России". На фоне этих заявлений неспособность ввести действительно решительные меры могут привести к потере доверия Украины к ее европейским партнерам, считают эксперты.

Дополнение

Американское издание The New York Times написало, что президент США Дональд Трамп сообщил, что Украине и россии придется самостоятельно договариваться о мире. Он отказался от давления на кремль и новых санкций, стремясь заключить с рф деловые соглашения.

Павел Зинченко

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