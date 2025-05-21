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"Самі розбирайтеся": NYT з'ясувала, що Трамп сказав Зеленському після дзвінка путіну

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Трамп повідомив, що Україні та Росії доведеться самостійно домовлятися про мир. Він відмовився від тиску на Кремль та нових санкцій, прагнучи укласти з РФ ділові угоди.

"Самі розбирайтеся": NYT з'ясувала, що Трамп сказав Зеленському після дзвінка путіну

Нова позиція президента США Дональда Трампа щодо війни на Україні: "не моя проблема". Про це свідчать його неоприлюднені заяви українському та європейським лідерам щодо просування мирної угоди між росією та Україною. Американське видання The New York Times довідалося, що насправді заявив Трамп президенту України Володимиру Зеленському після розмови з російським диктатором путіним, передає УНН.

Деталі

Трамп сказав президенту України Володимиру Зеленському та іншим європейським лідерам після свого дзвінка путіну, що росії та Україні доведеться самим знайти рішення для припинення війни. І така заява прозвучала всього через кілька днів після того, як він сказав, що тільки він і путін мають повноваження для укладання мирної угоди. І він відмовився від своїх власних погроз приєднатися до європейської кампанії тиску на кремль, яка передбачає нові санкції проти росії, за словами офіційних осіб, які були знайомі з обговоренням. Вони говорили за умов анонімності, щоб передати приватну розмову.

Усупереч очікуванням, президент Трамп, схоже, відмовився від підтримки до європейських зусиль щодо запровадження нових санкцій проти росії. Мабуть, прагнучи перейти до укладання з нею ділових угод, пише NYT.

Протягом кількох місяців президент Трамп погрожував просто піти з переговорів щодо припинення вогню між росією та Україною, бо вони стали його розчаровувати.

Трамп відмовився посилювати санкції проти рф заради економічної співпраці з кремлем - NYT21.05.25, 05:28 • 2886 переглядiв

Після телефонної розмови у понеділок між Трампом та президентом росії володимиром путіним, схоже, саме це й робить американський президент. Тепер глибше питання полягає в тому, чи відмовиться він також від трирічного проекту Америки щодо підтримки України, молодої демократії, яку він вже не раз звинуватив у незаконному вторгненні росії.

Їхні свідчення проливають світло на рішення пана Трампа здатися, коли справа доходить до мирного процесу, який він раніше обіцяв завершити лише за 24 години. І, якщо він знову не змінить курс, події понеділка залишили путіну саме те, чого він хотів: не лише припинення американського тиску, а й створення глибокого розколу всередині Організації Північноатлантичного договору між американцями та їхніми традиційними європейськими союзниками.

ISW: путін не планує вести переговори із Зеленським - попри дану Трампу обіцянку21.05.25, 04:23 • 15399 переглядiв

Для багатьох рішення Трампа було прогнозованим. Що події розгортатимуться у такому ключі, свідчили спочатку його скандальна телевізійна зустріч із Зеленським в Овальному кабінеті, потім відставка американського посла в Києві.

Політика від початку адміністрації Трампа полягала в тому, щоб чинити тиск на жертву агресії - Україну, а не на агресора - росію. Мир за будь-яку ціну - це взагалі не мир, це умиротворення — написала колишній посол та давній співробітник дипломатичної служби Бріджит Брінк після від'їзду з Києва минулого місяця.

Санкції можуть відштовхнути росію від мирних переговорів - Рубіо20.05.25, 21:16 • 7668 переглядiв

Але Трамп показав, що він не зможе забезпечити мир в Україні "за будь-яку ціну", тому що путін відкинув його спроби. Навіть після того, як міністр оборони Трампа Піт Хегсет заявив, що Україна ніколи не вступить до НАТО і повинна відмовитися від надій повернути всі території, захоплені росією — а такими і є дві вимоги путіна — цього виявилося недостатньо для припинення вогню.

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу20.05.25, 15:52 • 155336 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

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