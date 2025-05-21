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Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”
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The Guardian

ISW: путін не планує вести переговори із Зеленським - попри дану Трампу обіцянку

Київ • УНН

 • 1050 перегляди

У кремлі ставлять під сумнів суверенітет України та легітимність її лідерів, що суперечить домовленостям путіна про переговори. Будь-яка угода має включати визнання легітимності української влади.

ISW: путін не планує вести переговори із Зеленським - попри дану Трампу обіцянку

Високопоставлені російські чиновники продовжують заперечувати легітимність українського Президента, уряду, Конституції та суверенітету України, незважаючи на нещодавні спроби російського диктатора володимира путіна вдавати зацікавленість у мирних переговорах щодо припинення війни. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що напередодні заступник секретаря ради безпеки рф дмитро медведєв під час Петербурзького міжнародного юридичного форуму заявив, що наразі немає українських офіційних осіб, які мають повноваження укладати мирний договір з росією, і що Росії, можливо, знадобиться звернутись до Конституції України для визначення повноважних партнерів по переговорах.

медведєв поставив під сумнів суверенітет України та заявив, що Україна є "державою-невдахою", відсутність легітимності лідерів якої викликає "серйозні питання" щодо того, з ким росія може вести переговори під час майбутніх мирних переговорів

- вказують в ISW.

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Там вважають, що заяви медведєва прямо суперечать домовленості путіна з президентом США Дональдом Трампом негайно розпочати двосторонні переговори з Україною.

Заяви медведєва свідчать про те, що росія насправді не зацікавлена ​​у взаємодії з Президентом України Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями українського уряду, які є ключовими для двосторонніх переговорів щодо припинення війни

- йдеться у статті.

Аналітики підкреслюють, що будь-яка довгострокова мирна угода між росією та Україною повинна включати однозначне визнання росією легітимності українського Президента, уряду та української Конституції.

Нагадаємо

Наприкінці січня путін заявив про готовність направити представників на переговори із Зеленським, якого він вважає нелегітимним. За його словами, вести переговори можна з ким завгодно, але підписувати документи мають легітимні особи.

Міністр закордонних справ Сибіга назвав заяви путіна про нелегітимність Зеленського абсурдними. За час правління путіна в Україні на чесних виборах змінилося три президенти.

Президент України заявив, що його легітимність підтверджена 73% голосів виборців. Він наголосив на неможливості проведення виборів під час війни через технічні та законодавчі обмеження.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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