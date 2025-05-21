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ISW: путин не планирует вести переговоры с Зеленским – несмотря на данное Трампу обещание

Киев • УНН

 • 200 просмотра

В кремле подвергают сомнению суверенитет Украины и легитимность ее лидеров, что противоречит договоренностям путина о переговорах. Любое соглашение должно включать признание легитимности украинской власти.

ISW: путин не планирует вести переговоры с Зеленским – несмотря на данное Трампу обещание

Высокопоставленные российские чиновники продолжают отрицать легитимность украинского Президента, правительства, Конституции и суверенитета Украины, несмотря на недавние попытки российского диктатора владимира путина притворяться заинтересованным в мирных переговорах по прекращению войны. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что накануне заместитель секретаря совета безопасности рф дмитрий медведев во время Петербургского международного юридического форума заявил, что в настоящее время нет украинских официальных лиц, которые имеют полномочия заключать мирный договор с россией, и что России, возможно, понадобится обратиться к Конституции Украины для определения полномочных партнеров по переговорам.

медведев поставил под сомнение суверенитет Украины и заявил, что Украина является "государством-неудачником", отсутствие легитимности лидеров которой вызывает "серьезные вопросы" относительно того, с кем россия может вести переговоры во время будущих мирных переговоров

- указывают в ISW.

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Там считают, что заявления медведева прямо противоречат договоренности путина с президентом США Дональдом Трампом немедленно начать двусторонние переговоры с Украиной.

Заявления медведева свидетельствуют о том, что россия на самом деле не заинтересована ​​во взаимодействии с Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными должностными лицами украинского правительства, которые являются ключевыми для двусторонних переговоров о прекращении войны

- говорится в статье.

Аналитики подчеркивают, что любое долгосрочное мирное соглашение между россией и Украиной должно включать однозначное признание россией легитимности украинского Президента, правительства и украинской Конституции.

Напомним

В конце января путин заявил о готовности направить представителей на переговоры с Зеленским, которого он считает нелегитимным. По его словам, вести переговоры можно с кем угодно, но подписывать документы должны легитимные лица.

Министр иностранных дел Сибига назвал заявления путина о нелегитимности Зеленского абсурдными. За время правления путина в Украине на честных выборах сменилось три президента.

Президент Украины заявил, что его легитимность подтверждена 73% голосов избирателей. Он подчеркнул невозможность проведения выборов во время войны из-за технических и законодательных ограничений.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Институт изучения войны
Дональд Трамп
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