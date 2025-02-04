Зеленський зробив заяву про свою легітимність та вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не може бути нелегітимним, адже його обрали 73% виборців, а під час війни вибори провести неможливо. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Пірсу Моргану, передає УНН.

Щодо моєї легітимності, то мене обрало 73% мого населення. Ви знаєте, що я завжди казав, що я відкритий до будь-яких виборів. Так, під час війни виборів не може бути, потрібно змінити законодавство, Конституцію. Є великі виклики. Як наші військові проголосують? Це питання від всіх українців, як вони зможуть проголосувати? Як люди на окупованих територіях проголосують, як вони будуть виражати, кого хочуть обрати, як будуть голосувати 8 млн українців, які перебувають за кордоном через війну? - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що коли закінчиться війна, коли закінчиться воєнний стан, тоді однозначно будуть вибори.

"Ми захищаємо демократію, тому це необхідно", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що питання проведення виборів до кінця 2025 року не обговорювалося. Україна готова пояснювати, чому вибори під час війни неможливі.

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