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Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский сделал заявление о своей легитимности и выборах в Украине

Зеленский сделал заявление о своей легитимности и выборах в Украине

Киев  •  УНН

 • 9240 просмотра

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Президент Украины заявил, что его легитимность подтверждена 73% голосов избирателей. Он отметил невозможность проведения выборов во время войны из-за технических и законодательных ограничений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не может быть нелегитимным, ведь его избрали 73% избирателей, а во время войны выборы провести невозможно. Об этом Зеленский заявил в интервью Пирсу Моргану, передает УНН.

Относительно моей легитимности, то меня выбрало 73% моего населения. Вы знаете, что я всегда говорил, что я открыт к любым выборам. Да, во время войны выборов не может быть, нужно изменить законодательство, Конституцию. Есть большие вызовы. Как наши военные проголосуют? Это вопрос от всех украинцев, как они смогут проголосовать? Как люди на оккупированных территориях проголосуют, как они будут выражать, кого хотят выбрать, как будут голосовать 8 млн украинцев, которые находятся за границей из-за войны? 

- сказал Зеленский.

Заявления путина на тему легитимности Зеленского являются абсурдными - Сибига02.02.25, 22:18 • 52002 просмотра

Он отметил, что когда закончится война, когда закончится военное положение, тогда однозначно будут выборы.

"Мы защищаем демократию, поэтому это необходимо", - добавил Зеленский.

Напомним

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что вопрос проведения выборов до конца 2025 года не обсуждался. Украина готова объяснять, почему выборы во время войны невозможны.

США предлагают Украине провести выборы до конца года при одном условии - СМИ01.02.25, 18:29 • 54919 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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