Зеленский сделал заявление о своей легитимности и выборах в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не может быть нелегитимным, ведь его избрали 73% избирателей, а во время войны выборы провести невозможно. Об этом Зеленский заявил в интервью Пирсу Моргану, передает УНН.

Относительно моей легитимности, то меня выбрало 73% моего населения. Вы знаете, что я всегда говорил, что я открыт к любым выборам. Да, во время войны выборов не может быть, нужно изменить законодательство, Конституцию. Есть большие вызовы. Как наши военные проголосуют? Это вопрос от всех украинцев, как они смогут проголосовать? Как люди на оккупированных территориях проголосуют, как они будут выражать, кого хотят выбрать, как будут голосовать 8 млн украинцев, которые находятся за границей из-за войны?