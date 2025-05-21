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The Guardian

Трамп відмовився посилювати санкції проти рф заради економічної співпраці з кремлем - NYT

Київ • УНН

 • 1286 перегляди

Дональд Трамп не підтримає санкційний тиск ЄС на росію, прагнучи поглибити економічну співпрацю. Це може створити розкол в НАТО, оскільки Європа продовжить санкції.

Трамп відмовився посилювати санкції проти рф заради економічної співпраці з кремлем - NYT

Президент США Дональд Трамп відмовився приєднатися до кампанії Європейського Союзу з санкційного тиску на росію, адже прагне зосередитися на економічній співпраці з кремлем. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що після переговорів Трампа з російським диктатором володимиром путіним у понеділок "принесли пану путіну саме те, чого він хотів: не тільки покласти край американському тиску, але й створити глибоку тріщину всередині НАТО між американцями та їхніми традиційними європейськими союзниками, які кажуть, що все одно продовжать санкції".

Додаткові санкції проти росії перешкодять можливостям для бізнесу, і президент (Трамп - ред.) хоче максимізувати економічні можливості для американців

- цитує видання неназваного чиновника Білого дому.

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Автори нагадують, що після розмови з путіним Трамп заявив, що "перед росією відкривається величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства", що свідчить про бажання президента США налагодити відносини з москвою.

путін, схоже, добре усвідомлює комерційні інтереси Трампа, тож зосередив більшу частину їх розмов на можливих економічних відносинах. У результаті Європа рухається до запровадження нових санкцій, тоді як США, навпаки, готові рухатися в протилежному напрямку, прагнучи залишити Україну та поглибити співпрацю з росією

- йдеться у статті.

Автори також наводять слова неназваного європейського високопосадовця, який "брав участь у дискусіях за закритими дверима". За його словами, Трамп ніколи не бажав приєднатися до санкцій проти росії, навіть якщо вона відмовиться погодитися на безумовне припинення вогню, а його погрози "були здебільшого постановочними".

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що не посилюватиме санкції проти росії, оскільки вважає, що є шанс на прогрес у переговорах. За його словами, він вірить, що путін хоче закінчити війну в Україні.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо пояснив, що Трамп вважає, що росія, ймовірно, вийде з мирних переговорів щодо України, якщо Вашингтон погрожуватиме новими санкціями.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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