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Трамп отказался ужесточать санкции против рф ради экономического сотрудничества с кремлем - NYT

Киев • УНН

 • 852 просмотра

Дональд Трамп не поддержит санкционное давление ЕС на россию, стремясь углубить экономическое сотрудничество. Это может создать раскол в НАТО, поскольку Европа продолжит санкции.

Трамп отказался ужесточать санкции против рф ради экономического сотрудничества с кремлем - NYT

Президент США Дональд Трамп отказался присоединиться к кампании Европейского Союза по санкционному давлению на россию, поскольку стремится сосредоточиться на экономическом сотрудничестве с кремлем. Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что после переговоров Трампа с российским диктатором владимиром путиным в понедельник "принесли господину путину именно то, чего он хотел: не только положить конец американскому давлению, но и создать глубокую трещину внутри НАТО между американцами и их традиционными европейскими союзниками, которые говорят, что все равно продолжат санкции".

Дополнительные санкции против россии помешают возможностям для бизнеса, и президент (Трамп - ред.) хочет максимизировать экономические возможности для американцев

- цитирует издание неназванного чиновника Белого дома.

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Авторы напоминают, что после разговора с путиным Трамп заявил, что "перед россией открывается огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства", что свидетельствует о желании президента США наладить отношения с москвой.

путин, похоже, хорошо осознает коммерческие интересы Трампа, поэтому сосредоточил большую часть их разговоров на возможных экономических отношениях. В результате Европа движется к введению новых санкций, тогда как США, наоборот, готовы двигаться в противоположном направлении, стремясь оставить Украину и углубить сотрудничество с россией

- говорится в статье.

Авторы также приводят слова неназванного европейского чиновника, который "принимал участие в дискуссиях за закрытыми дверями". По его словам, Трамп никогда не желал присоединиться к санкциям против россии, даже если она откажется согласиться на безоговорочное прекращение огня, а его угрозы "были в основном постановочными".

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не будет усиливать санкции против россии, поскольку считает, что есть шанс на прогресс в переговорах. По его словам, он верит, что путин хочет закончить войну в Украине.

Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что Трамп считает, что россия, вероятно, выйдет из мирных переговоров по Украине, если Вашингтон будет угрожать новыми санкциями.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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