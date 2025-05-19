Бессент: если путин не будет вести мирные переговоры, США без колебаний усилят санкции против рф
Киев • УНН
США вместе с Европой усилят санкции против россии, если путин не будет вести мирные переговоры с Украиной. По словам министра финансов США Бессента, предыдущие санкции Вашингтона против рф оказались малоэффективными.
Вашингтон вместе с Европой решительно усилят санкции против россии, если диктатор рф владимир путин не будет вести мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли". Об этом в интервью CBS News заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает УНН.
Детали
Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп очень четко дал это понять. Сейчас же надо посмотреть, что произойдет, когда обе стороны сядут за стол переговоров.
В то же время Бессент признал, что предыдущие санкции США против россии оказались малоэффективными.
Что я могу вам сказать, так это то, что санкции были очень неэффективными во времена администрации Джо Байдена. Они держали их на низком уровне, потому что боялись, что это подтолкнет внутренние цены на нефть
При этом он не уточнил сроки возможного расширения санкций, чтобы не связывать руки Трампу в преддверии переговоров с путиным.
Напомним
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита в Албании заявила, что Европейский Союз готов усиливать санкционное давление на россию, чтобы заставить владимира путина сесть за стол переговоров. По ее словам, большинство членов ЕС согласовали наложение новых ограничений на россию.
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