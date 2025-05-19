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Бессент: якщо путін не буде вести мирні переговори, США без вагань посилять санкції проти рф

Київ • УНН

 • 1668 перегляди

США разом із Європою посилять санкції проти росії, якщо путін не буде вести мирні переговори з Україною. За словами міністра фінансів США Бессента, попередні санкції Вашингтона проти рф виявилися малоефективними.

Бессент: якщо путін не буде вести мирні переговори, США без вагань посилять санкції проти рф

Вашингтон разом із Європою рішуче посилять санкції проти росії, якщо диктатор рф володимир путін не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі". Про це в інтерв'ю CBS News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє УНН.

Деталі

Він підкреслив, що президент США Дональд Трамп дуже чітко дав це зрозуміти. Нині ж треба подивитися, що станеться, коли обидві сторони сядуть за стіл переговорів.

Водночас Бессент визнав, що попередні санкції США проти рф виявилися малоефективними.

Що я можу вам сказати, так це те, що санкції були дуже неефективними за часів адміністрації Джо Байдена. Вони тримали їх на низькому рівні, бо боялися, що це підштовхне внутрішні ціни на нафту

- сказав міністр фінансів США.

При цьому він не уточнив терміни можливого розширення санкцій, щоб не зв'язувати руки Трампу напередодні переговорів із путіним.

Нагадаємо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту в Албанії заявила, що Європейський Союз готовий посилювати санкційний тиск на росію, щоб змусити володимира путіна сісти за стіл переговорів. За її словами, більшість членів ЄС погодили накладення нових обмежень на росію.

Голова МЗС Німеччини: "тіньовий флот" рф - загроза, ЄС введе проти нього нові санкції17.05.25, 14:59 • 4614 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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