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"Сами разбирайтесь": NYT выяснила, что Трамп сказал Зеленскому после звонка путину

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Трамп сообщил, что Украине и России придется самостоятельно договариваться о мире. Он отказался от давления на Кремль и новых санкций, стремясь заключить с РФ деловые соглашения.

"Сами разбирайтесь": NYT выяснила, что Трамп сказал Зеленскому после звонка путину

Новая позиция президента США Дональда Трампа по войне на Украине: "не моя проблема". Об этом свидетельствуют его необнародованные заявления украинскому и европейским лидерам по продвижению мирного соглашения между россией и Украиной. Американское издание The New York Times узнало, что на самом деле заявил Трамп президенту Украины Владимиру Зеленскому после разговора с российским диктатором путиным, передает УНН.

Детали

Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим европейским лидерам после своего звонка путину, что россии и Украине придется самим найти решение для прекращения войны. И такое заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как он сказал, что только он и путин имеют полномочия для заключения мирного соглашения. И он отказался от своих собственных угроз присоединиться к европейской кампании давления на кремль, которая предполагает новые санкции против россии, по словам официальных лиц, которые были знакомы с обсуждением. Они говорили на условиях анонимности, чтобы передать частный разговор.

Вопреки ожиданиям, президент Трамп, похоже, отказался от поддержки к европейским усилиям по введению новых санкций против россии. Видимо, стремясь перейти к заключению с ней деловых соглашений, пишет NYT.

В течение нескольких месяцев президент Трамп угрожал просто уйти с переговоров по прекращению огня между россией и Украиной, потому что они стали его разочаровывать.

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После телефонного разговора в понедельник между Трампом и президентом россии владимиром путиным, похоже, именно это и делает американский президент. Теперь более глубокий вопрос заключается в том, откажется ли он также от трехлетнего проекта Америки по поддержке Украины, молодой демократии, которую он уже не раз обвинил в незаконном вторжении россии.

Их показания проливают свет на решение господина Трампа сдаться, когда дело доходит до мирного процесса, который он ранее обещал завершить всего за 24 часа. И, если он снова не изменит курс, события понедельника оставили путину именно то, чего он хотел: не только прекращение американского давления, но и создание глубокого раскола внутри Организации Североатлантического договора между американцами и их традиционными европейскими союзниками.

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Для многих решение Трампа было прогнозируемым. Что события будут разворачиваться в таком ключе, свидетельствовали сначала его скандальная телевизионная встреча с Зеленским в Овальном кабинете, затем отставка американского посла в Киеве.

Политика от начала администрации Трампа заключалась в том, чтобы оказывать давление на жертву агрессии - Украину, а не на агрессора - россию. Мир любой ценой - это вообще не мир, это умиротворение — написала бывший посол и давний сотрудник дипломатической службы Бриджит Бринк после отъезда из Киева в прошлом месяце.

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Но Трамп показал, что он не сможет обеспечить мир в Украине "любой ценой", потому что путин отверг его попытки. Даже после того, как министр обороны Трампа Пит Хегсет заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО и должна отказаться от надежд вернуть все территории, захваченные россией — а таковыми и являются два требования путина — этого оказалось недостаточно для прекращения огня.

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Лилия Набока

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