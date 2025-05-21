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Великобритания ввела санкции против британского бухгалтера за помощь россии с "теневым флотом"

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Великобритания ввела санкции против английского бухгалтера Джона Майкла Ормерода за помощь россии в расширении "теневого флота" танкеров. Также под санкции попали капитаны судов и финансовые учреждения.

Великобритания ввела санкции против британского бухгалтера за помощь россии с "теневым флотом"

Великобритания ввела санкции против английского бухгалтера за то, что он якобы помогал россии расширять "теневой флот" танкеров, которые она использует для перевозки нефти по всему миру, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно сообщению во вторник, британское правительство добавило в свой санкционный список Джона Майкла Ормерода, гражданина Великобритании, двух капитанов российских судов, 18 судов и 46 финансовых учреждений.

Это часть более широких усилий Великобритании и Европейского Союза по прекращению использования россией так называемого теневого флота для обхода санкций против ее нефтяного сектора.

Согласно сообщению, Великобритания также работает над снижением потолка цен на экспорт российской нефти в 60 долларов за баррель.

Британия ввела новые санкции против "теневого флота" россии: детали20.05.25, 13:25 • 3444 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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