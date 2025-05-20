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Британия ввела новые санкции против "теневого флота" россии: детали

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Великобритания объявила о 100 новых санкциях против россии, нацеленных на суда "теневого флота" и Агентство по страхованию вкладов. Также ЕС ввел санкции против 200 кораблей.

Британия ввела новые санкции против "теневого флота" россии: детали

Великобритания во вторник, 20 мая, объявила о новых санкциях против россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт британского правительства.

Детали

Речь идет о судах так называемого российского "теневого флота". Также в санкционный список попало российское Агентство по страхованию вкладов.

Великобритания усиливает давление, вводя 100 новых санкций в то время, как президент путин безжалостно усиливает свои удары против украинцев – говорится в сообщении правительства Британии.

Также официальный Лондон и партнеры Великобритании уже работают над усилением ограничения цен на нефть.

Дополнительно

Параллельно новые санкции против россии ввели и в Евросоюзе. Новые ограничения коснутся 200 кораблей теневого флота россии.

Напомним

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты вместе с Европой усилят санкции против россии, если путин не будет вести мирные переговоры с Украиной.

Также УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за подготовку 17-го санкционного пакета.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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