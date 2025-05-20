Британія ввела нові санкції проти "тіньового флоту" росії: деталі

Велика Британія у вівторок, 20 травня, оголосила про нові санкції проти росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт британського уряду.

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Йдеться про судна так званого російського "тіньового флоту". Також до санкційного списку потрапило російське Агентство зі страхування вкладів.

Велика Британія посилює тиск, запроваджуючи 100 нових санкцій в той час, як президент путін безжально посилює свої удари проти українців – йдеться в повідомленні уряду Британії.

Також офіційний Лондон і партнери Великої Британії вже працюють над посиленням обмеження цін на нафту.

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Паралельно нові санкції проти росії запровадили і в Євросоюзі. Нові обмеження торкнуться 200 кораблів тіньового флоту росії.

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати разом із Європою посилять санкції проти росії, якщо путін не буде вести мирні переговори з Україною.

Також УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за підготовку 17-го санкційного пакету.