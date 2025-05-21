Британія ввела санкції проти британського бухгалтера за допомогу росії з "тіньовим флотом"

Велика Британія запровадила санкції проти англійського бухгалтера за те, що він нібито допомагав росії розширювати "тіньовий флот" танкерів, які вона використовує для перевезення нафти по всьому світу, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Згідно з повідомленням у вівторок, британський уряд додав у свій санкційний список Джона Майкла Ормерода, громадянина Великої Британії, двох капітанів російських суден, 18 суден і 46 фінансових установ.

Це частина ширших зусиль Великої Британії та Європейського Союзу щодо припинення використання росією так званого тіньового флоту для обходу санкцій проти її нафтового сектора.

Згідно із повідомленням, Велика Британія також працює над зниженням стелі цін на експорт російської нафти у 60 доларів за барель.

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