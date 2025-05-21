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The Guardian

Британія ввела санкції проти британського бухгалтера за допомогу росії з "тіньовим флотом"

Київ • УНН

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Велика Британія запровадила санкції проти англійського бухгалтера Джона Майкла Ормерода за допомогу росії в розширенні "тіньового флоту" танкерів. Також під санкції потрапили капітани суден та фінансові установи.

Британія ввела санкції проти британського бухгалтера за допомогу росії з "тіньовим флотом"

Велика Британія запровадила санкції проти англійського бухгалтера за те, що він нібито допомагав росії розширювати "тіньовий флот" танкерів, які вона використовує для перевезення нафти по всьому світу, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Згідно з повідомленням у вівторок, британський уряд додав у свій санкційний список Джона Майкла Ормерода, громадянина Великої Британії, двох капітанів російських суден, 18 суден і 46 фінансових установ.

Це частина ширших зусиль Великої Британії та Європейського Союзу щодо припинення використання росією так званого тіньового флоту для обходу санкцій проти її нафтового сектора.

Згідно із повідомленням, Велика Британія також працює над зниженням стелі цін на експорт російської нафти у 60 доларів за барель.

Британія ввела нові санкції проти "тіньового флоту" росії: деталі20.05.25, 13:25 • 3514 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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