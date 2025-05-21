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Украина предлагает ЕС усилить жесткий план санкций против россии, поскольку США колеблются - Reuters

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Украина предлагает ЕС конфисковать российские активы и ввести санкции против покупателей нефти, поскольку США колеблются относительно усиления давления на рф. Киев призывает ЕС к лидерству в санкционной политике.

Украина предлагает ЕС усилить жесткий план санкций против россии, поскольку США колеблются - Reuters

Украина на следующей неделе предложит ЕС рассмотреть серьезные новые шаги по изоляции москвы, в частности, конфискацию российских активов и введение санкций против отдельных покупателей российской нефти, поскольку президент США Дональд Трамп отказался от усиления санкций. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В ранее не обнародованном украинском документе, который будет представлен ЕС, говорится о призыве к 27 странам-членам занять более агрессивную и независимую позицию по санкциям на фоне неопределенности относительно будущей роли Вашингтона.

Среди 40 страниц рекомендаций - предложения принять законодательство, которое ускорит конфискацию активов лиц под санкциями в ЕС и передаст эти активы Украине. Лица, в отношении которых применены санкции, смогут затем требовать компенсации от россии.

ЕС, согласно документу, должен рассмотреть ряд шагов для того, чтобы санкции действовали эффективнее и за пределами Евросоюза - в частности, введение вторичных санкций против иностранных компаний, которые используют европейские технологии для помощи россии, а также санкций против покупателей российской нефти.

Такие вторичные санкции, которые могут коснуться крупных покупателей, таких как Индия и Китай, стали бы значительным шагом, на который Европа пока не решалась. Трамп публично обсуждал эту идею, но впоследствии решил не действовать.

Документ также призывает ЕС чаще применять голосование большинством по санкциям, чтобы отдельные страны-члены не могли блокировать решения, которые сейчас требуют единодушия.

В ЕС осталось не так много возможностей для введения следующего пакета санкций против рф - СМИ21.05.25, 13:08 • 2236 просмотров

Дополнение

После разговора с путиным в понедельник Трамп решил не вводить новые санкции против россии, что разочаровало лидеров Европы и Киев, которые в течение недель убеждали его усилить давление на москву.

После разговора с путиным Трамп пообщался с украинскими и европейскими лидерами и сообщил им, что пока не хочет вводить новые санкции, чтобы дать шанс переговорам, сообщил источник Reuters.

Впрочем, ЕС и Великобритания во вторник все же объявили о новых санкциях против россии, заявив, что все еще надеются на присоединение США. В то же время европейцы открыто обсуждают способы поддержки давления на москву, если Вашингтон больше не готов участвовать в этом.

Побуждать ЕС

Публично Украина пытается избегать критики в адрес Вашингтона после того, как президент Владимир Зеленский получил строгое замечание от Трампа во время визита в Белый дом в феврале.

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В документе отмечается "беспрецедентность" уже введенных ЕС санкций и на их потенциале для дальнейших действий. Однако там также содержится жесткая оценка вовлеченности администрации Трампа в координацию санкционных мер.

На практике Вашингтон прекратил участие почти во всех межправительственных платформах, посвященных санкциям и экспортному контролю

- говорится в документе.

В нем также отмечается, что США замедлили работу мониторинговой группы по соблюдению ценовых ограничений на российскую нефть, распустили федеральную рабочую группу, которая занималась преследованием нарушителей санкций, и перевели значительную часть экспертов по санкциям в другие сферы.

В документе говорится, что два потенциально крупных пакета санкций США уже были разработаны - один правительством, а другой сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, - но неизвестно, одобрит ли Трамп хотя бы один из них.

Неопределенность относительно позиции США замедлила темпы введения экономических контрмер и многосторонней координации, но, как сказано в документе, это "не должно побуждать Европейский Союз к смягчению санкционного давления".

"Наоборот, это должно побуждать ЕС взять на себя ведущую роль в этой сфере."

Мощный удар

Украина опасается, что отход США от санкционного консенсуса Запада может привести к шатаниям и внутри ЕС, который традиционно требует единодушия для принятия ключевых решений.

"Выход Америки из режима санкций будет мощным ударом по единству ЕС. Мощным," - сказал высокопоставленный представитель правительства Украины в комментарии Reuters.

Хотя ЕС не может полностью заменить вес США в экономическом давлении на Россию (ведь главная сила американских санкций - в доминировании доллара в мировой торговле), все же, по словам эксперта по энергетике России Крейга Кеннеди из Гарвардского центра Дэвиса, сохранение санкций ЕС будет иметь большой эффект.

Напомним

Европейский Союз одобрил новый, 17-й, пакет санкций против россии, направленный в том числе на российский "теневой флот" танкеров для экспорта нефти, а также готовит новые ограничения против рф, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
Гарвардский университет
Reuters
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Индия
Европейский Союз
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