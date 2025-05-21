Двойные стандарты: Пекин раскритиковал санкции ЕС против бизнеса рф и Китая, работающего на войну
Киев • УНН
Китай раскритиковал санкции ЕС против компаний, сотрудничающих с россией в войне. Пекин обвиняет ЕС в двойных стандартах, отмечая собственную позицию по мирным переговорам.
Китай раскритиковал "односторонние санкции" Европейского Союза, введенные против российского и китайского бизнеса, который прямо или косвенно работает на войну в Украине. В Пекине назвали их проявлением "двойных стандартов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.
Детали
Как заявили в МИД Китая, введенные 20 мая ЕС и Великобританией экономические ограничения против бизнес структур рф, Китая и ОАЭ "не имеют никакого юридического основания в международном праве.
Мы осуждаем и решительно выступаем против этих неоправданных европейских санкций против китайских компаний. Что касается украинского кризиса, Китай предан содействию мирным переговорам. Китай никогда не поставлял летальное оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Нормальное сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должно быть нарушено
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Она также указала на "двойные стандарты", по которым европейские страны официально осуждают войну в Украине, а непублично - продолжают сотрудничество с РФ.
Большинство стран, включая страны Европы и США, продолжают торговать с россией. Европейским странам необходимо прекратить использовать двойные стандарты в торгово-экономическом сотрудничестве с россией и наносить ущерб законным интересам китайских компаний. Китай сделает все необходимое для решительной защиты своих законных прав и интересов.
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Напомним
ЕС утвердил 17-й пакет санкций против россии, включив 75 физических и юридических лиц, а также компании, причастные к ВПК, судна "теневого флота" и даже "сургутнефтегаз".