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Двойные стандарты: Пекин раскритиковал санкции ЕС против бизнеса рф и Китая, работающего на войну

Киев • УНН

 • 2826 просмотра

Китай раскритиковал санкции ЕС против компаний, сотрудничающих с россией в войне. Пекин обвиняет ЕС в двойных стандартах, отмечая собственную позицию по мирным переговорам.

Двойные стандарты: Пекин раскритиковал санкции ЕС против бизнеса рф и Китая, работающего на войну

Китай раскритиковал "односторонние санкции" Европейского Союза, введенные против российского и китайского бизнеса, который прямо или косвенно работает на войну в Украине. В Пекине назвали их проявлением "двойных стандартов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.

Детали

Как заявили в МИД Китая, введенные 20 мая ЕС и Великобританией экономические ограничения против бизнес структур рф, Китая и ОАЭ "не имеют никакого юридического основания в международном праве.

Мы осуждаем и решительно выступаем против этих неоправданных европейских санкций против китайских компаний. Что касается украинского кризиса, Китай предан содействию мирным переговорам. Китай никогда не поставлял летальное оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Нормальное сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должно быть нарушено

 - заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

Украина предлагает ЕС усилить жесткий план санкций против россии, поскольку США колеблются - Reuters21.05.25, 16:03 • 1538 просмотров

Она также указала на "двойные стандарты", по которым европейские страны официально осуждают войну в Украине, а непублично - продолжают сотрудничество с РФ.

Большинство стран, включая страны Европы и США, продолжают торговать с россией. Европейским странам необходимо прекратить использовать двойные стандарты в торгово-экономическом сотрудничестве с россией и наносить ущерб законным интересам китайских компаний. Китай сделает все необходимое для решительной защиты своих законных прав и интересов.

- подчеркнула она.

ЕС уже готовит 18-й пакет санкций против рф, под прицелом энергетика и "северные потоки" - Каллас20.05.25, 23:31 • 3206 просмотров

Напомним

ЕС утвердил 17-й пакет санкций против россии, включив 75 физических и юридических лиц, а также компании, причастные к ВПК, судна "теневого флота" и даже "сургутнефтегаз".

Лилия Набока

Лилия Набока

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