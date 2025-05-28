"путин ведет вас в пропасть": сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к россиянам

владимир путин ведет русский народ в пропасть. Об этом, обращаясь к россиянам, заявил в соцсети Х американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает УНН.

Детали

"Я ценю все, что президент (США - ред.) Дональд Трамп сделал, чтобы положить конец этой ужасной войне. Но чтобы закончить любую войну, вы должны иметь партнеров, готовых к этому. Пока что путин не хочет", - написал политик.

Он призвал помнить, что путин - это человек, который способствовал режиму на то время президента Сирии Башара Асада в сбрасывании бочковых бомб с вертолетов на невинных мирных жителей.

Такое же варварское поведение разыгрывается в Украине. российскому народу: путин ведет вас в пропасть. Десятки тысяч погибших и раненых российских военных. Экономика, меньшая по объемам Италии, с приближающимся давлением. Россия изолирована как никогда - написал Грэм.

Он подчеркнул, что "это не делает россию великой, это делает ее государством-изгоем".

"Вы, русские люди и военные, заслуживаете лучшего", - добавил сенатор.

Напомним

В начале мая сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что имеет поддержку 72 коллег по законопроекту, который введет новые "сокрушительные" санкции против россии и пошлины для стран, которые покупают ее нефть, газ и другие ключевые продукты, если российский диктатор владимир путин не начнет серьезных переговоров о прекращении войны в Украине.

Сенатор-республиканец Грэм пригрозил Китаю последствиями за поддержку россии в войне против Украины