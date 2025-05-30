США можуть запровадити мита у 500% для країн-покупців російської нафти чи бензину - Блюменталь

Сенатор Річард Блюменталь заявив, що США можуть запровадити мита у 500% для країн, які купують російську нафту, бензин чи нафтохімію. Зокрема, це стосується Індії та Китаю. Про це Блюменталь заявив під час візиту в Київ, передає УНН.

Відповідь Сенату США буде чіткою і однозначною - мита у 500% для всіх, хто купує російську нафту, бензин чи нафтохімію. Мита у 500% на Індію, на Китай, що купує 70% цих товарів, та всіх, хто їх купує. Я був надзвичайно натхненний підтримкою, яку ми отримали від наших європейських союзників. Вони герої, тому що вони сказали: "Вперед, ухвалюйте закон про санкції", навіть якщо вони продовжують імпортувати певну частку від загального обсягу, можливо, 10-14%. І як сказав сенатор Грем, ми будемо спілкуватися з цими союзниками. Звідси ми вирушаємо до Парижа, щоб поговорити з тамтешнім вищим керівництвом. Але це має бути єдиний підхід - сказав Блюменталь.

Нагадаємо

Сенатори від обох партій Конгресу США представили законопроєкт, яким передбачено запровадження "вторинних" санкцій проти рф - зокрема, 500% мита для країн, які закуповують російську нафту, газ і уран, якщо росія не погодиться на тривалий мир із Україною.