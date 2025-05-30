США могут ввести пошлины в 500% для стран-покупателей российской нефти или бензина - Блюменталь

Сенатор Ричард Блюменталь заявил, что США могут ввести пошлины в 500% для стран, которые покупают российскую нефть, бензин или нефтехимию. В частности, это касается Индии и Китая. Об этом Блюменталь заявил во время визита в Киев, передает УНН.

Ответ Сената США будет четким и однозначным - пошлины в 500% для всех, кто покупает российскую нефть, бензин или нефтехимию. Пошлины в 500% на Индию, на Китай, который покупает 70% этих товаров, и всех, кто их покупает. Я был чрезвычайно вдохновлен поддержкой, которую мы получили от наших европейских союзников. Они герои, потому что они сказали: "Вперед, принимайте закон о санкциях", даже если они продолжают импортировать определенную долю от общего объема, возможно, 10-14%. И как сказал сенатор Грэм, мы будем общаться с этими союзниками. Отсюда мы отправляемся в Париж, чтобы поговорить с тамошним высшим руководством. Но это должен быть единый подход - сказал Блюменталь.

Напомним

Сенаторы от обеих партий Конгресса США представили законопроект, которым предусмотрено введение "вторичных" санкций против рф - в частности, 500% пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ и уран, если россия не согласится на длительный мир с Украиной.