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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
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США могут ввести пошлины в 500% для стран-покупателей российской нефти или бензина - Блюменталь

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Сенатор Блюменталь заявил о возможности введения США пошлин в 500% для стран, покупающих российскую нефть, в частности Индии и Китая. Это станет ответом Сената на продолжение торговли энергоносителями с россией.

США могут ввести пошлины в 500% для стран-покупателей российской нефти или бензина - Блюменталь

Сенатор Ричард Блюменталь заявил, что США могут ввести пошлины в 500% для стран, которые покупают российскую нефть, бензин или нефтехимию. В частности, это касается Индии и Китая. Об этом Блюменталь заявил во время визита в Киев, передает УНН.

Ответ Сената США будет четким и однозначным - пошлины в 500% для всех, кто покупает российскую нефть, бензин или нефтехимию. Пошлины в 500% на Индию, на Китай, который покупает 70% этих товаров, и всех, кто их покупает. Я был чрезвычайно вдохновлен поддержкой, которую мы получили от наших европейских союзников. Они герои, потому что они сказали: "Вперед, принимайте закон о санкциях", даже если они продолжают импортировать определенную долю от общего объема, возможно, 10-14%. И как сказал сенатор Грэм, мы будем общаться с этими союзниками. Отсюда мы отправляемся в Париж, чтобы поговорить с тамошним высшим руководством. Но это должен быть единый подход 

- сказал Блюменталь.

Напомним

Сенаторы от обеих партий Конгресса США представили законопроект, которым предусмотрено введение "вторичных" санкций против рф - в частности, 500% пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ и уран, если россия не согласится на длительный мир с Украиной.

Павел Башинский

Павел Башинский

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