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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
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рф готовит новые обстрелы Украины стратегической авиацией - СНБО

Киев • УНН

 • 248 просмотра

В СНБО заявили о признаках подготовки россией новых обстрелов Украины. Заявление прозвучало на фоне "разочарования" Трампом последними ударами рф по Украине.

рф готовит новые обстрелы Украины стратегической авиацией - СНБО

В настоящее время есть признаки подготовки Россией новых обстрелов Украины с применением стратегической авиации в будущем. Об этом в контексте заявления президента США Дональда Трампа о разочаровании последними ударами рф по Украине заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, информирует УНН.  

Детали

По его словам, запуски ракет по таким городам, как Киев, во время переговоров - "традиционная для москвы методика, еще со времен Минска".

Тут разочарование, думаю, важно превратить в то, что россияне называют "жесткая оплеуха" путину

- написал Коваленко.

Как известно, Трамп заявил, что в течение двух недель даст оценку тому, пытается ли президент россии владимир путин влиять на Соединенные Штаты в контексте войны в Украине.  

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован ударами рф по Украине. В то же время он отметил, что не только российский диктатор владимир путин упрямый, но и украинский лидер Владимир Зеленский.

россия в ближайшие две недели будет продолжать дискредитировать дипломатический путь прекращения войны - ЦПД26.05.25, 13:02 • 2706 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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