Кілька ночей людей вбивали посеред того, що можна назвати переговорами: Трамп про атаки рф на Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів дасть оцінку тому, чи намагається президент росії володимир путін впливати на Сполучені Штати у контексті війни в Україні. Він також висловив розчарування через нещодавні російські атаки на українські міста, які відбуваються "посеред того, що можна назвати переговорами", передає УНН із посиланням на ABC.

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Трамп під час спілкування в Овальному кабінеті із журналістами ухилився від прямої відповіді, на запитання, чи вважає він, що росіяни поводяться неповажно і чи вірить він, що путін справді хоче припинити війну.

Я не можу вам цього сказати. Але я повідомлю вам приблизно через два тижні. Протягом двох тижнів. Ми дізнаємося дуже скоро. Ми дізнаємося, чи він нас сприятиме, чи ні. І якщо так, ми відреагуємо трохи інакше. Але це займе приблизно півтора-два тижні - сказав він.

Трамп також заявив, що він "розчарований" атаками росії на Україну, що продовжуються останніми днями.

Вони, здається, хочуть щось зробити, але поки документ не буде підписано, я не можу вам сказати. Ніхто не може. Я можу сказати, що я дуже розчарований тим, що сталося. Кілька ночей зараз, коли людей вбивали посеред того, що можна назвати переговорами. Я дуже розчарований - підкреслив він.

У рф заявили, що другий раунд переговорів з Україною може пройти у Стамбулі 2 червня

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За заявою Кіта Келлога, українська сторона підготувала свою частину меморандуму щодо досягнення мирної угоди та надала її США. Водночас російська сторона ще не передала свою частину документа Сполученим Штатам.

Наступний раунд переговорів між Україною та рф має відбутися після того, як обидві частини документа будуть вивчені. За словами Келлога, американська сторона воліла б аби перемовини у Ватикані, однак росіяни відмовилися від цієї пропозиції. Тож він може відбутися в Женеві.

росія не передаватиме свою версію меморандуму третім країнам – мзс рф