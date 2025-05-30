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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
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Трамп назвав Зеленського дуже впертим та знову заявив, що розчарований ударами рф по Україні

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що путін і Зеленський проявляють впертість. Він також висловив розчарування через ракетні удари по Києву під час переговорів.

Трамп назвав Зеленського дуже впертим та знову заявив, що розчарований ударами рф по Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не тільки російський диктатор володимир путін впертий, але й український лідер Володимир Зеленський. Про це він сказав під час пресконференції, передає УНН.

До речі, це не моя війна. Я просто хочу вирішити проблему для людей. Вона не сталася б, якби я був президентом... 

- сказав Трамп.

Журналіст зазначив, що він та його команда маєте справу з дуже впертим володимиром путіним, на що Трамп доповнив: "Не тільки путін, Зеленський також дуже впертий".

Проте Трамп проігнорував запитання про те, хто для нього путін - хороший чи поганий хлопець, й почав розповідати, що пройшов з ним "через багато речей".

Також Трамп прокоментував атаки рф по Україні.

Я був дуже здивований тим, що ракети запускали по таких містах, як Київ, під час переговорів, які, на мою думку, були можливо дуже близькі до завершення. Ми збиралися вирішити проблему, а потім раптом ракети були випущені по кількох містах, і люди загинули...Я не люблю, коли мене дивують, тому я дуже розчарований 

- заявив Зеленський.

Трамп розчарований діями путіна під час переговорів про перемир'я30.05.25, 11:40 • 3360 переглядiв

Доповнення

Днями Трамп заявив, що протягом двох тижнів дасть оцінку тому, чи намагається президент росії володимир путін впливати на Сполучені Штати у контексті війни в Україні. Він також висловив розчарування через нещодавні російські атаки на українські міста, які відбуваються "посеред того, що можна назвати переговорами".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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