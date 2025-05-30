Трамп назвав Зеленського дуже впертим та знову заявив, що розчарований ударами рф по Україні
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що путін і Зеленський проявляють впертість. Він також висловив розчарування через ракетні удари по Києву під час переговорів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не тільки російський диктатор володимир путін впертий, але й український лідер Володимир Зеленський. Про це він сказав під час пресконференції, передає УНН.
До речі, це не моя війна. Я просто хочу вирішити проблему для людей. Вона не сталася б, якби я був президентом...
Журналіст зазначив, що він та його команда маєте справу з дуже впертим володимиром путіним, на що Трамп доповнив: "Не тільки путін, Зеленський також дуже впертий".
Проте Трамп проігнорував запитання про те, хто для нього путін - хороший чи поганий хлопець, й почав розповідати, що пройшов з ним "через багато речей".
Також Трамп прокоментував атаки рф по Україні.
Я був дуже здивований тим, що ракети запускали по таких містах, як Київ, під час переговорів, які, на мою думку, були можливо дуже близькі до завершення. Ми збиралися вирішити проблему, а потім раптом ракети були випущені по кількох містах, і люди загинули...Я не люблю, коли мене дивують, тому я дуже розчарований
Трамп розчарований діями путіна під час переговорів про перемир'я30.05.25, 11:40 • 3360 переглядiв
Доповнення
Днями Трамп заявив, що протягом двох тижнів дасть оцінку тому, чи намагається президент росії володимир путін впливати на Сполучені Штати у контексті війни в Україні. Він також висловив розчарування через нещодавні російські атаки на українські міста, які відбуваються "посеред того, що можна назвати переговорами".