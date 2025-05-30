Трамп розчарований діями путіна під час переговорів про перемир'я

Президента США Дональда Трампа розчарували дії президента рф володимира путіна. Мова про обстріли України під час переговорів про перемир'я. Про це на брифінгу повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, пише УНН.

Деталі

На запитання журналіста, чи може "добросовісний діалог" між рф та Україною, до якого США закликали москву, йти паралельно з військовим наступом. На це вона відповіла: "Очевидно, ми це з'ясуємо".

"Знову ж таки, ми будемо - ми судимо - і я думаю, що президент (Трамп, - ред.) вже виніс свій вирок путіну, виходячи з того, що його явно дуже розчарувало вбивство цивільних осіб під час переговорів про перемир'я", - сказала речниця.

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

При цьому речниця Державного департаменту США зазначила, що Сполученим Штатам, ймовірно, доведеться ухвалювали рішення щодо переговорів з урахування розвитку подій у майбутньому.

"І це - це судження, яке винесуть лідери цієї країни - лідери, відверто кажучи, вільного світу - про те, чи це можливо, чи ні, і я думаю, що в цьому випадку ми будемо змушені приймати рішення в міру розвитку подій", - заявила вона.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН другий раунд переговорів між росією та Україною може пройти у Стамбулі 2 червня. Про це заявив глава мзс рф сергій лавров.

Голова Держдепу США Марко Рубіо провів розмову з Лавровим щодо підготовки пропозицій до переговорів України та росії в Стамбулі. Рубіо наголосив на прагненні Трампа завершити конфлікт.

Днями міністр оборони Рустем Умеров передав помічнику президента росії володимиру мединському документ, що відображає українську позицію щодо припинення вогню.

дмитро пєсков заявив, що рф не буде публічно обговорювати зміст проєкту меморандуму. Українська сторона очікує на російський меморандум щодо припинення вогню.