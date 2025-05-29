У кремлі відмовилися "публічно" обговорювати свій проєкт "меморандуму"

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський
10:11 • 13691 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

08:40 • 34063 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
08:12 • 33314 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

29 травня, 06:00 • 59674 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 64049 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 102539 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 104089 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 111525 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 100874 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
28 травня, 07:55 • 171277 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
63%
744мм
Популярнi новини

На Миколаївщині затримали чоловіка за зґвалтування односельчанки: подробиці

29 травня, 02:35 • 52360 перегляди

ISW: путін хоче змусити Захід "здати" Україну та розвалити НАТО

29 травня, 03:04 • 11445 перегляди

Атака ворога на Запоріжжя: 49-річний чоловік поранений

29 травня, 04:12 • 4406 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

06:22 • 33646 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

07:36 • 24653 перегляди
Публікації

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

29 травня, 06:00 • 59674 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 141278 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 218669 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 229159 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 233078 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Джон Хілі

Марк Рютте

Віталій Кім

Павло Дуров

Іван Федоров

Актуальні місця

Харківська область

Румунія

Миколаївська область

Берлін

Київ

Реклама
УНН Lite

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

07:36 • 25363 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

06:22 • 34348 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 84863 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 144973 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 83443 перегляди
Актуальне

Telegram

Dassault Rafale

Дассо Міраж 2000

The New York Times

ChatGPT

У кремлі відмовилися "публічно" обговорювати свій проєкт "меморандуму"

Київ • УНН

 • 566 перегляди

дмитро пєсков заявив, що рф не буде публічно обговорювати зміст проєкту меморандуму. Українська сторона очікує на російський меморандум щодо припинення вогню.

У кремлі відмовилися "публічно" обговорювати свій проєкт "меморандуму"

рф не планує публічно обговорювати зміст проєкту "меморандуму" щодо врегулювання війни в Україні. Про це заявив прессекретар російського президента дмитро пєсков, повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Ми вчора говорили з вами про те, що ми не будемо публічно обговорювати зміст тих проєктів, якими обмінюємося, тому що всі переговори мають вестися в закритому, а не публічному режимі", - сказав пєсков, відповідаючи на запитання, чи згадуються умови для тимчасового перемир'я в російському проєкті "меморандуму".

Також, за його словами, російська делегація готова представити українській стороні "меморандум" щодо врегулювання під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

Нагадаємо

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав представників рф не чекати 2 червня, а передати Україні російський "меморандум" щодо припинення вогню. У Києві, за його словами, очікують що російська сторона не зірве наступну зустріч і "негайно подасть свої пропозиції на розгляд, як це і було домовлено раніше".

Раніше міністр оборони Рустем Умєров передав помічнику президента росії володимира путіна володимиру мединському документ, який відображає українську позицію щодо припинення вогню. російська сторона має ще щонайменше чотири дні, щоб передати Україні для опрацювання їхній документ.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітикаНовини Світу
Рустем Умєров
Стамбул
Україна
Київ
Brent
$64.42
Bitcoin
$108,771.00
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,321.29
Ethereum
$2,728.83