У кремлі відмовилися "публічно" обговорювати свій проєкт "меморандуму"
Київ • УНН
дмитро пєсков заявив, що рф не буде публічно обговорювати зміст проєкту меморандуму. Українська сторона очікує на російський меморандум щодо припинення вогню.
рф не планує публічно обговорювати зміст проєкту "меморандуму" щодо врегулювання війни в Україні. Про це заявив прессекретар російського президента дмитро пєсков, повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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"Ми вчора говорили з вами про те, що ми не будемо публічно обговорювати зміст тих проєктів, якими обмінюємося, тому що всі переговори мають вестися в закритому, а не публічному режимі", - сказав пєсков, відповідаючи на запитання, чи згадуються умови для тимчасового перемир'я в російському проєкті "меморандуму".
Також, за його словами, російська делегація готова представити українській стороні "меморандум" щодо врегулювання під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.
Нагадаємо
Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав представників рф не чекати 2 червня, а передати Україні російський "меморандум" щодо припинення вогню. У Києві, за його словами, очікують що російська сторона не зірве наступну зустріч і "негайно подасть свої пропозиції на розгляд, як це і було домовлено раніше".
Раніше міністр оборони Рустем Умєров передав помічнику президента росії володимира путіна володимиру мединському документ, який відображає українську позицію щодо припинення вогню. російська сторона має ще щонайменше чотири дні, щоб передати Україні для опрацювання їхній документ.