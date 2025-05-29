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В кремле отказались "публично" обсуждать свой проект "меморандума"

Киев • УНН

 • 490 просмотра

дмитрий песков заявил, что рф не будет публично обсуждать содержание проекта меморандума. Украинская сторона ожидает российский меморандум о прекращении огня.

В кремле отказались "публично" обсуждать свой проект "меморандума"

рф не планирует публично обсуждать содержание проекта "меморандума" по урегулированию войны в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента дмитрий песков, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Мы вчера говорили с вами о том, что мы не будем публично обсуждать содержание тех проектов, которыми обмениваемся, потому что все переговоры должны вестись в закрытом, а не публичном режиме", - сказал песков, отвечая на вопрос, упоминаются ли условия для временного перемирия в российском проекте "меморандума".

Также, по его словам, российская делегация готова представить украинской стороне "меморандум" по урегулированию во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал представителей рф не ждать 2 июня, а передать Украине российский "меморандум" о прекращении огня. В Киеве, по его словам, ожидают, что российская сторона не сорвет следующую встречу и "немедленно подаст свои предложения на рассмотрение, как это и было договорено ранее".

Ранее министр обороны Рустем Умеров передал помощнику президента россии владимира путина владимиру мединскому документ, который отражает украинскую позицию по прекращению огня. российская сторона имеет еще как минимум четыре дня, чтобы передать Украине для обработки их документ.

Алина Волянская

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