Трамп разочарован действиями путина во время переговоров о перемирии

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив
08:52 • 2856 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

07:41 • 13407 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

06:54 • 15614 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 18934 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 137262 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 160112 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 138317 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
29 мая, 08:12 • 124308 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 216468 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 107128 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.7м/с
62%
747мм
Популярные новости

Трамп может нанести удар по путину из-за срыва переговоров по Украине - NBC News

30 мая, 00:12 • 15901 просмотра

В Харькове прогремели взрывы: город массированно атакуют БПЛА

30 мая, 00:25 • 13747 просмотра

Переговоры Украины и россии: США, Британия, Франция и Германия будут присутствовать на уровне советников по безопасности - Келлог

30 мая, 02:25 • 12835 просмотра

Удар "шахеда" по Изюму: враг атаковал промышленную зону

03:13 • 11383 просмотра

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

04:24 • 15372 просмотра
публикации

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

08:52 • 2856 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

07:41 • 13407 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 13:16 • 137262 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 216468 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 220149 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Олег Синегубов

Александр Сырский

Стив Уиткофф

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Белый дом

Киев

Харьковская область

Европа

Изюм

Реклама
УНН Lite

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 2716 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

07:19 • 4578 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 112509 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 105140 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 117963 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Нефть марки Brent

9К720 Искандер

DJI Mavic

Трамп разочарован действиями путина во время переговоров о перемирии

Киев • УНН

 • 1946 просмотра

Представитель Госдепа США заявила, что Трамп разочарован обстрелами Украины во время переговоров о перемирии. США будут принимать решения относительно переговоров с учетом развития событий.

Трамп разочарован действиями путина во время переговоров о перемирии

Президента США Дональда Трампа разочаровали действия президента рф владимира путина. Речь об обстрелах Украины во время переговоров о перемирии. Об этом  на брифинге сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс, пишет УНН.

Детали

На вопрос журналиста, может ли "добросовестный диалог" между рф и Украиной, к которому США призвали москву, идти параллельно с военным наступлением. На это она ответила: "Очевидно, мы это выясним".

"Опять же, мы будем - мы судим - и я думаю, что президент (Трамп, - ред.) уже вынес свой приговор путину, исходя из того, что его явно очень разочаровало убийство гражданских лиц во время переговоров о перемирии", - сказала пресс-секретарь.

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент30.05.25, 10:41 • 13369 просмотров

При этом пресс-секретарь Государственного департамента США отметила, что Соединенным Штатам, вероятно, придется принимать решения относительно переговоров с учетом развития событий в будущем.

"И это - это суждение, которое вынесут лидеры этой страны - лидеры, откровенно говоря, свободного мира - о том, возможно ли это, или нет, и я думаю, что в этом случае мы будем вынуждены принимать решения по мере развития событий", - заявила она.

Напомним

Как ранее писал УНН второй раунд переговоров между россией и Украиной может пройти в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил глава мид рф сергей лавров.

Глава Госдепа США Марко Рубио провел разговор с Лавровым по подготовке предложений к переговорам Украины и россии в Стамбуле. Рубио подчеркнул стремление Трампа завершить конфликт.

Днями министр обороны Рустем Умеров передал помощнику президента россии владимиру мединскому документ, отражающий украинскую позицию по прекращению огня.

дмитрий песков заявил, что рф не будет публично обсуждать содержание проекта меморандума. Украинская сторона ожидает российский меморандум по прекращению огня.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$63.49
Bitcoin
$105,009.70
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.28
Золото
$3,318.39
Ethereum
$2,618.90