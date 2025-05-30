Трамп разочарован действиями путина во время переговоров о перемирии

Президента США Дональда Трампа разочаровали действия президента рф владимира путина. Речь об обстрелах Украины во время переговоров о перемирии. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс, пишет УНН.

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На вопрос журналиста, может ли "добросовестный диалог" между рф и Украиной, к которому США призвали москву, идти параллельно с военным наступлением. На это она ответила: "Очевидно, мы это выясним".

"Опять же, мы будем - мы судим - и я думаю, что президент (Трамп, - ред.) уже вынес свой приговор путину, исходя из того, что его явно очень разочаровало убийство гражданских лиц во время переговоров о перемирии", - сказала пресс-секретарь.

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

При этом пресс-секретарь Государственного департамента США отметила, что Соединенным Штатам, вероятно, придется принимать решения относительно переговоров с учетом развития событий в будущем.

"И это - это суждение, которое вынесут лидеры этой страны - лидеры, откровенно говоря, свободного мира - о том, возможно ли это, или нет, и я думаю, что в этом случае мы будем вынуждены принимать решения по мере развития событий", - заявила она.

Напомним

Как ранее писал УНН второй раунд переговоров между россией и Украиной может пройти в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил глава мид рф сергей лавров.

Глава Госдепа США Марко Рубио провел разговор с Лавровым по подготовке предложений к переговорам Украины и россии в Стамбуле. Рубио подчеркнул стремление Трампа завершить конфликт.

Днями министр обороны Рустем Умеров передал помощнику президента россии владимиру мединскому документ, отражающий украинскую позицию по прекращению огня.

дмитрий песков заявил, что рф не будет публично обсуждать содержание проекта меморандума. Украинская сторона ожидает российский меморандум по прекращению огня.