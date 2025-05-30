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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
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Трамп назвал Зеленского очень упрямым и снова заявил, что разочарован ударами рф по Украине

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что путин и Зеленский проявляют упрямство. Он также выразил разочарование из-за ракетных ударов по Киеву во время переговоров.

Трамп назвал Зеленского очень упрямым и снова заявил, что разочарован ударами рф по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не только российский диктатор владимир путин упрям, но и украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Кстати, это не моя война. Я просто хочу решить проблему для людей. Она не произошла бы, если бы я был президентом... 

- сказал Трамп.

Журналист отметил, что он и его команда имеете дело с очень упрямым владимиром путиным, на что Трамп дополнил: "Не только путин, Зеленский также очень упрям".

Однако Трамп проигнорировал вопрос о том, кто для него путин - хороший или плохой парень, и начал рассказывать, что прошел с ним "через много вещей".

Также Трамп прокомментировал атаки рф по Украине.

Я был очень удивлен тем, что ракеты запускали по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, по моему мнению, были возможно очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, а потом вдруг ракеты были выпущены по нескольким городам, и люди погибли...Я не люблю, когда меня удивляют, поэтому я очень разочарован 

- заявил Зеленский.

Трамп разочарован действиями путина во время переговоров о перемирии 30.05.25, 11:40 • 3346 просмотров

Дополнение

На днях Трамп заявил, что в течение двух недель даст оценку тому, пытается ли президент россии владимир путин влиять на Соединенные Штаты в контексте войны в Украине. Он также выразил разочарование из-за недавних российских атак на украинские города, которые происходят "посреди того, что можно назвать переговорами".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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