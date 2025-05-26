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россия в ближайшие две недели будет продолжать дискредитировать дипломатический путь прекращения войны - ЦПД

Киев • УНН

 • 418 просмотра

В ближайшие две недели пропагандисты рф продолжат дискредитировать дипломатию. Будут распространяться нарративы об отсутствии поддержки Украины от ЕС и США и другие байки.

россия в ближайшие две недели будет продолжать дискредитировать дипломатический путь прекращения войны - ЦПД

Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует в ближайшие две недели продолжение попыток российских пропагандистов дискредитировать дипломатический путь прекращения войны. Ожидается распространение нарративов о якобы отсутствии реальной поддержки Украины от ЕС и США и других кремлевских баек на эту тему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦПД СНБО в Telegram. 

Детали

По данным аналитиков, российские пропагандисты будут распространять комментарии и псевдо новости о якобы "нелегитимности украинской власти" и ее "нежелании завершать войну" и подобное, чтобы нивелировать международные усилия по переговорному процессу.

Для украинской аудитории прогнозируется распространение тезисов о: "сливе" государствами Запада Украины; их несостоятельности или нежелании оказывать помощь Украине; отсутствии реальной поддержки Украины среди европейцев и американцев. А для иностранной аудитории ожидается распространение тезисов о том, что Украина якобы желает продолжать войну, ведь это позволяет действующей власти избегать проведения выборов; Украина все равно проиграет и нет смысла помогать ей в дальнейшем; усиление риторики об "общерусском пространстве" и "внутренних разборках русского народа"

- говорится в сообщении.

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Также прогнозируется усиление со стороны врага антимобилизационной кампании, манипуляций вокруг встречи G7 в Канаде, саммита НАТО в Гааге и попыток дискредитации нового пакета санкций ЕС.

Кроме того, прогнозируется активизация российских информационных операций, направленных на дестабилизацию ситуации в Польше во время второго тура президентских выборов и в Италии во время референдума по упрощению процедуры получения гражданства.

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Напомним

российские пропагандисты распространяют дезинформацию, что Польша усиливает военное присутствие на границе с беларусью, чтобы позже осуществить провокации против российских и белорусских войск, которые планируют на осень совместные учения. На самом же деле Польша усиливает меры безопасности из-за угрозы прорыва границы нелегальными мигрантами,

Лилия Набока

Лилия Набока

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