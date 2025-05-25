"Он хочет продолжать эту войну": глава МИД Германии призвал ЕС к новым санкциям против рф
Киев • УНН
Министр иностранных дел Германии Вадефул заявил, что путин не заинтересован в мире, поэтому нужны дополнительные санкции. Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новые ограничения уже в разработке.
Последние атаки россии на Украину требуют дополнительных санкций со стороны Запада против страны-агрессора. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоган Вадефул сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
По его словам, российский диктатор владимир путин не заинтересован в мире.
Он хочет продолжать эту войну, и мы не должны этого допустить, поэтому Евросоюз согласится на дополнительные санации
Издание добавляет, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что дополнительные санкции уже находятся в разработке. Ранее на этой неделе она заявила, что "пришло время усилить давление".
Напомним
20 мая Европейский Союз одобрил новый, 17-й, пакет санкций против россии. Он, в частности, направлен на российский "теневой флот" танкеров для экспорта нефти.
17-й пакет санкций против россии включает 75 физических и юридических лиц, а также компании, причастные к ВПК рф, суда "теневого флота" и даже гиганта российской нефтегазовой отрасли "Сургутнефтегаз".
ЕС рассматривает отключение 20 банков от SWIFT и снижение потолка цен на нефть в 18-м пакете санкций против рф - Bloomberg24.05.25, 11:42 • 24413 просмотров