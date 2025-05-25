"Він хоче продовжувати цю війну": глава МЗС Німеччини закликав ЄС до нових санкцій проти рф
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Німеччини Вадефул заявив, що путін не зацікавлений у мирі, тому потрібні додаткові санкції. Урсула фон дер Ляєн повідомила, що нові обмеження вже в розробці.
Останні атаки росії на Україну вимагають додаткових санкцій з боку Заходу проти країни-агресорки. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефул повідомляє УНН із посиланням на Sky News.
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За його словами, російський диктатор володимир путін не зацікавлений у мирі.
Він хоче продовжувати цю війну, і ми не повинні цього допустити, тому Євросоюз погодиться на додаткові санації
Видання додає, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що додаткові санкції вже перебувають у розробці. Раніше цього тижня вона заявила, що "настав час посилити тиск".
Нагадаємо
20 травня Європейський Союз схвалив новий, 17-й, пакет санкцій проти росії. Він, зокрема, спрямований на російський "тіньовий флот" танкерів для експорту нафти.
17-й пакет санкцій проти росії включає 75 фізичних та юридичних осіб, а також компанії, причетні до ВПК рф, судна "тіньового флоту" і навіть гіганта російської нафтогалузі "Сургутнафтогаз".
ЄС розглядає відключення 20 банків від SWIFT та зниження стелі цін на нафту у 18-му пакеті санкцій проти рф - Bloomberg24.05.25, 11:42 • 24413 переглядiв