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Африку раскалывает вулканический супершлейф: что известно о тектоническом разломе

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Под Африкой бурлит магма, раскалывающая континент от Красного моря до Мозамбика. Ученые прогнозируют, что тектоническое разделение приведет к образованию нового континента.

Африку раскалывает вулканический супершлейф: что известно о тектоническом разломе

Один из крупнейших континентов на Земле начинает распадаться. Геологи имеют разные теории, но ключевая из них связана с образованием огромного "супершлейфа", состоящего из горячего вулканического материала и проходящего через Эфиопию, Кению, Уганду и Малави, между Сомалийской и Нубийской тектоническими плитами.

Передает УНН со ссылкой на RTVE и Ladbible.

Детали

Под Африкой бурлит магма, раскалывающая континент от Красного моря до Мозамбика. Великий Восточноафриканский разлом простирается от Джибути до Мозамбика. Речь идет о двух крупных тектонических плитах – Сомалийской и Нубийской, которые расходятся.

Африканский Рог постепенно отделяется от континента из-за этого формирующегося разлома

- объяснила Альба Гомес Ариас, доктор наук по геохимии, химии и биогеохимии, в эфире программы Las Mañanas de RNE.

Континенты в движении

Ученые отмечают, что плиты систематически отдаляются друг от друга со средней скоростью около 0,5 см в год. Благодаря химическому анализу вулканических газов исследователи обнаружили огромную массу материала глубоко под поверхностью Земли.

Глубокая тепловая аномалия может привести к подъему магмы, что приведет к вулканической активности и землетрясениям в Африке и близлежащих регионах, а также будет способствовать раздвижению тектонических плит.

- объясняют авторы исследования.

Что собой представляет извергнутый шлейф?

Под восточным разломом лежит огромный "супершлейф", состоящий из горячего вулканического материала, поднимающегося из границ ядра, мантии и поднимающего литосферу, где расположена земная кора. Об этом недавно указали в своем исследовании эксперты из Университета Глазго.

Гигантская горячая масса породы находится на границе ядра и мантии под Африкой, стимулируя движение плит и поднимая континент на сотни метров

- объяснил профессор Фин Стюарт

Это количество очень горячего материала, который поднимается и выходит из самой глубокой части мантии, то есть из области, граничащей с ядром, - добавляет Альба Гомес Ариас, которая является представительницей Ассоциации испанских ученых в Южной Африке.

Разрыв, происходящий в разломе, составляет от двух до десяти миллиметров в год.

На самом деле науке это было известно заранее, но есть открытие, представленное исследованием Университета Глазго.

Есть доказательства того, что это разделение не вызывает много шлейфов [...], а что-то глубже, и что (шлейфы) все связаны между собой. И именно поэтому это называется супершлейфом

- объясняет Ариас.

Вывод

Ученые прогнозируют, что тектоническое разделение, которое продлится от одного до пяти миллионов лет, в конечном итоге может привести к образованию нового континента.

Мы не увидим значительных изменений в течение человеческой жизни. Мы почувствуем землетрясения, увидим извержения вулканов, но не увидим, как океан входит в нашу жизнь

- говорит профессор Кен Макдональд из Калифорнийского университета.

Напомним

Международная группа ученых обнаружила, что в горных хребтах планеты могут быть большие залежи природного водорода. Это открытие может стать прорывом для чистой энергетики.

УНН передавал: невероятное событие, с точки зрения геологии, произошло в Турции после смертоносного землетрясения силой 7,7 балла по шкале Рихтера, которое "встряхнуло" полуостров Малая Азия: вся страна сдвинулась на три метра.

Землетрясение в Бангкоке: введен режим ЧС и запрет на полеты, десятки людей заблокированы после обрушения небоскреба28.03.25, 10:50 • 26848 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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