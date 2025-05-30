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Африку розколює вулканічний супершлейф: що відомо про тектонічний розлом

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Під Африкою вирує магма, що розколює континент від Червоного моря до Мозамбіку. Вчені прогнозують, що тектонічне розділення призведе до утворення нового континенту.

Африку розколює вулканічний супершлейф: що відомо про тектонічний розлом

Один з найбільших континентів на Землі починає розпадатися. Геологи мають різні теорії, але ключова з них пов'язана з утворенням величезного "супершлейфу", що складається з гарячого вулканічного матеріалу та проходить через Ефіопію, Кенію, Уганду та Малаві, між Сомалійською та Нубійською тектонічними плитами.

Передає УНН із посиланням на RTVE та Ladbible.

Деталі

Під Африкою вирує магма, що розколює континент від Червоного моря до Мозамбіку. Великий Східноафриканський розлом пролягає від Джибуті до Мозамбіку. Ідеться про дві великі тектонічні плити - Сомалійську та Нубійську, які розходяться.

Африканський Ріг поступово відокремлюється від континенту через цей розлом, який формується

- пояснила Альба Гомес Аріас, доктор наук з геохімії, хімії та біогеохімії, в ефірі програми Las Mañanas de RNE.

Континенти в русі

Вчені зазначають, що плити систематично віддаляються одна від одної із середньою швидкістю близько 0,5 см на рік. Завдяки хімічному аналізу вулканічних газів дослідники виявили величезну масу матеріалу глибоко під поверхнею Землі.

Глибока теплова аномалія може спричинити підйом магми, що призведе до вулканічної активності та землетрусів в Африці та прилеглих регіонах, а також сприятиме розсуванню тектонічних плит.

- пояснюють автори дослідження. 

Що собою являє вивержений шлейф?

Під східним розломом лежить величезний "супершлейф", що складається з гарячого вулканічного матеріалу, який піднімається з меж ядра, мантії та піднімає літосферу, де розташована земна кора. Про це нещодавно вказали у своєму дослідженні експерти з Університету Глазго. 

Гігантська гаряча маса породи знаходиться на межі ядра та мантії під Африкою, стимулюючи рух плит та піднімаючи континент на сотні метрів

- пояснив професор Фін Стюарт

Це кількість дуже гарячого матеріалу, який піднімається і виходить з найглибшої частини мантії, тобто з області, що межує з ядром, - додає Альба Гомес Аріас, яка є представницею Асоціації іспанських вчених у Південній Африці.

Розрив, який відбувається в розломі, становить від двох до десяти міліметрів на рік. 

Насправді науці це було відомо заздалегідь, але є відкриття представлене ​​дослідженням Університету Глазго.

Є докази того, що це розділення не викликає багато шлейфів [...], а щось глибше, і що (шлейфи) всі пов'язані між собою. І саме тому це називається супершлейфом

- пояснює Аріас. 

Висновок

Вчені прогнозують, що тектонічне розділення, яке триватиме від одного до п’яти мільйонів років, зрештою може призвести до утворення нового континенту.

Ми не побачимо значних змін протягом людського життя. Ми відчуємо землетруси, побачимо виверження вулканів, але не побачимо, як океан входить у наше життя

- каже професор Кен Макдональд з Каліфорнійського університету.

Нагадаємо

Міжнародна група вчених виявила, що у гірських хребтах планети можуть бути великі поклади природного водню. Це відкриття може стати проривом для чистої енергетики.

УНН передавав: неймовірна подія, з точки зору геології, сталася в Туреччині після смертоносного землетрусу силою 7,7 бала за шкалою Ріхтера, який "струснув" півострів Мала Азія: вся країна зрушилася на три метри.

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