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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
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Почти 50 тысяч вооруженных дезертиров армии рф терроризируют оккупированные территории Украины - ЦНС

Киев • УНН

 • 5202 просмотра

Из-за массового дезертирства российских военных ситуация с безопасностью на ВОТ ухудшается. Преступники скрываются и становятся угрозой для местного населения.

Почти 50 тысяч вооруженных дезертиров армии рф терроризируют оккупированные территории Украины - ЦНС

Из-за массового дезертирства боевиков так называемой "сво" ситуация с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) стремительно ухудшается. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

По его данным, более 49 000 российских военных самовольно покинули места службы с начала полномасштабного вторжения, что является эквивалентом нескольких полноценных дивизий.

Большинство этих преступников не возвращаются в рф, а скрываются на ВОТ и становятся реальной угрозой для местного населения. Ограбления, избиения, изнасилования и убийства, которые оккупанты пытаются скрыть или приписать гражданским, стали обыденностью

- отмечают в ЦНС.

Там призывают международные правозащитные организации обратить внимание на полную деградацию безопасности на ВОТ Украины.

Напомним

В Крыму российские оккупанты запустили новую волну проверок авто - за "неправильными" наклейками. Целью мероприятий является выявление проукраинских граждан.

Также оккупанты на временно оккупированных территориях Украины активизировали мониторинг социальных сетей. Любой "нелояльный" пост может стать основанием для ареста местных жителей.

Оккупанты на ВОТ проводят “добровольный сбор” украинской литературы - ЦНС28.05.25, 23:47 • 8350 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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