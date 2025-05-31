Почти 50 тысяч вооруженных дезертиров армии рф терроризируют оккупированные территории Украины - ЦНС

Из-за массового дезертирства боевиков так называемой "сво" ситуация с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) стремительно ухудшается. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

По его данным, более 49 000 российских военных самовольно покинули места службы с начала полномасштабного вторжения, что является эквивалентом нескольких полноценных дивизий.

Большинство этих преступников не возвращаются в рф, а скрываются на ВОТ и становятся реальной угрозой для местного населения. Ограбления, избиения, изнасилования и убийства, которые оккупанты пытаются скрыть или приписать гражданским, стали обыденностью