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Оккупанты на ВОТ проводят “добровольный сбор” украинской литературы - ЦНС

Киев • УНН

 • 782 просмотра

россияне призывают население сдавать украинские книги на утилизацию, пытаясь стереть любые упоминания об Украине. Помогают оккупантам завезенные из рф "волонтеры".

Оккупанты на ВОТ проводят “добровольный сбор” украинской литературы - ЦНС

Россияне продолжают политику уничтожения украинской литературы на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что уничтожив украинскую литературу в библиотеках, россияне призывают население сдавать украинские книги на утилизацию.

Фактически оккупанты пытаются затереть любые упоминания об Украине на захваченных землях

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что традиционно помогать оккупационным администрациям будут "волонтеры" из кремлевских движений, большинство которых завезены из рф.

Напомним

По информации ЦНС, на днях на временно оккупированных территориях россияне сгоняли учеников старших классов на празднование "дня славянской культуры". Главной задачей мероприятия было закрепление в сознании подростков нарратива, что россия - это колыбель славянских народов и защищает их от "западной агрессии".

Также, по данным ЦНС, российские оккупационные администрации получили распоряжение сформировать списки детей с ТОТ для отправки в так называемые "оздоровительные" лагеря в россии. На самом деле речь идет о планомерной милитаризации украинских детей.

Во временно оккупированном Луганске детей вербуют в партию путина - ЦНС28.05.25, 07:44 • 2424 просмотра

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