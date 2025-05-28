Окупанти на ТОТ проводять “добровільний збір” української літератури - ЦНС

Росіяни продовжують політику знищення української літератури на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що знищивши українську літературу в бібліотеках, росіяни закликають населення здавати українські книжки на утилізацію.

Фактично окупанти намагаються затерти будь-які згадки про Україну на захоплених землях - йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що традиційно допомогати окупаційним адміністраціям будуть "волонтери" з кремлівських рухів, більшість яких завезена з рф.

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, днями на тимчасово окупованих територіях росіяни зганяли учнів старших класів на святкування "дня словʼянської культури". Головним завданням заходу було закріплення в свідомості підлітків наративу, що росія - це колиска словʼянських народів і захищає їх від "західної агресії".

Також, за даними ЦНС, російські окупаційні адміністрації отримали розпорядження сформувати списки дітей з ТОТ для відправлення до так званих "відпочинкових" таборів у росії. Насправді йдеться про планомірну мілітаризацію українських дітей.

У тимчасово окупованому Луганську дітей вербують до партії путіна - ЦНС