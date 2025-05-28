Окупанти на ТОТ проводять “добровільний збір” української літератури - ЦНС

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
17:16 • 14088 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 41726 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 65402 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 12:12 • 113024 перегляди

Генштаб підтвердив ураження важливих об'єктів російського ВПК у підмосков'ї та івановській області

28 травня, 10:11 • 81205 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 86971 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
28 травня, 07:55 • 162966 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
28 травня, 06:00 • 71246 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

28 травня, 05:00 • 172645 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 221106 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
95%
744мм
Популярнi новини

Ціни на експортну нафту з москви падають сьомий тиждень поспіль - Bloomberg

28 травня, 13:09 • 14015 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 59625 перегляди

Підозрюється у воєнних злочинах проти України: захоплено стрільця зс рф, який стратив українських полонених воїнів

28 травня, 13:55 • 25691 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 94436 перегляди

Петр Павел намагається забезпечити військову підтримку Україні незалежно від результатів майбутніх президентських виборів - Politico

28 травня, 14:58 • 29692 перегляди
Публікації

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 94446 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 172645 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 184195 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 188909 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 221106 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Фрідріх Мерц

Хакан Фідан

Петтері Орпо

Борис Пісторіус

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Актуальні місця

Київ

Берлін

Ватикан

Київська область

Румунія

Реклама
УНН Lite

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 59633 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 122487 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 63038 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 66775 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 133345 перегляди
Актуальне

Telegram

Старлінк

Північний потік — 2

Х-101

Фокс Ньюс

Окупанти на ТОТ проводять “добровільний збір” української літератури - ЦНС

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

росіяни закликають населення здавати українські книжки на утилізацію, намагаючись стерти будь-які згадки про Україну. Допомагають окупантам завезені з рф "волонтери".

Окупанти на ТОТ проводять “добровільний збір” української літератури - ЦНС

Росіяни продовжують політику знищення української літератури на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що знищивши українську літературу в бібліотеках, росіяни закликають населення здавати українські книжки на утилізацію.

Фактично окупанти намагаються затерти будь-які згадки про Україну на захоплених землях

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що традиційно допомогати окупаційним адміністраціям будуть "волонтери" з кремлівських рухів, більшість яких завезена з рф.

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, днями на тимчасово окупованих територіях росіяни зганяли учнів старших класів на святкування "дня словʼянської культури". Головним завданням заходу було закріплення в свідомості підлітків наративу, що росія - це колиска словʼянських народів і захищає їх від "західної агресії".

Також, за даними ЦНС, російські окупаційні адміністрації отримали розпорядження сформувати списки дітей з ТОТ для відправлення до так званих "відпочинкових" таборів у росії. Насправді йдеться про планомірну мілітаризацію українських дітей.

У тимчасово окупованому Луганську дітей вербують до партії путіна - ЦНС28.05.25, 07:44 • 2430 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Україна
Brent
$64.32
Bitcoin
$107,280.40
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,311.40
Ethereum
$2,634.24