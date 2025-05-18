В Криму окупанти проводять рейди авто для виявлення проукраїнців

У Криму російські окупанти запускають нову хвилю перевірок авто - за "неправильними" наліпками. Метою заходів є виявлення проукраїнських громадян. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

У Криму – фільтрація за наклейками. Окупанти запускають нову хвилю перевірок авто - за "неправильними" наліпками… Мета - полювання на проукраїнських громадян - йдеться у дописі ЦНС.

Зазначається, що ці рейди проводить "Кримський смерш" (каральний апарат, що взяв собі назву за прикладом радянських репресивних загонів). Разом із ДАІ перевірятимуть не лише машини, а й соцмережі, та "рівень русофобії".

"Це - не про безпеку. Це - про терор", - додали у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо

Окупанти на тимчасово окупованих територіях України активізували моніторинг соціальних мереж. Будь-який "нелояльний" пост може стати підставою для арешту місцевих мешканців.

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