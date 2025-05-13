На окупованих територіях росіяни посилили моніторинг соцмереж, щоб виявляти нелояльних - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях росіяни активізували моніторинг соцмереж і дописів місцевих мешканців, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

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За даними ЦНС, поліцаї відрапортували про збільшення кількості так званих "експертиз" дописів — аби "не допустити спекуляцій". Насправді — це полювання на всіх, хто не підтримує окупацію.

Будь-який "нелояльний" пост -це підстава для арешту або примусової фільтрації - йдеться у повідомленні.

У Центрі закликали до максимальної обережності в інформаційному просторі на ТОТ.

"Форпост брехні": росіяни зніматимуть на ТОТ псевдодокументальні фільми про "сво" - ЦНС