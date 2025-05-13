На окупованих територіях росіяни посилили моніторинг соцмереж, щоб виявляти нелояльних - ЦНС
Київ • УНН
Окупанти на тимчасово окупованих територіях України активізували моніторинг соціальних мереж. Будь-який "нелояльний" пост може стати підставою для арешту місцевих мешканців.
На тимчасово окупованих територіях росіяни активізували моніторинг соцмереж і дописів місцевих мешканців, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
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За даними ЦНС, поліцаї відрапортували про збільшення кількості так званих "експертиз" дописів — аби "не допустити спекуляцій". Насправді — це полювання на всіх, хто не підтримує окупацію.
Будь-який "нелояльний" пост -це підстава для арешту або примусової фільтрації
У Центрі закликали до максимальної обережності в інформаційному просторі на ТОТ.
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