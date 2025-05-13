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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
12:11 • 2074 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

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На окупованих територіях росіяни посилили моніторинг соцмереж, щоб виявляти нелояльних - ЦНС

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Окупанти на тимчасово окупованих територіях України активізували моніторинг соціальних мереж. Будь-який "нелояльний" пост може стати підставою для арешту місцевих мешканців.

На окупованих територіях росіяни посилили моніторинг соцмереж, щоб виявляти нелояльних - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях росіяни активізували моніторинг соцмереж і дописів місцевих мешканців, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

За даними ЦНС, поліцаї відрапортували про збільшення кількості так званих "експертиз" дописів — аби "не допустити спекуляцій". Насправді — це полювання на всіх, хто не підтримує окупацію.

Будь-який "нелояльний" пост -це підстава для арешту або примусової фільтрації

 - йдеться у повідомленні.

У Центрі закликали до максимальної обережності в інформаційному просторі на ТОТ.

"Форпост брехні": росіяни зніматимуть на ТОТ псевдодокументальні фільми про "сво" - ЦНС13.05.25, 04:46 • 3698 переглядiв

Антоніна Туманова

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