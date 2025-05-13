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ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17
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"Форпост брехні": росіяни зніматимуть на ТОТ псевдодокументальні фільми про "сво" - ЦНС

Київ • УНН

 • 1210 перегляди

У тимчасово окупованих Луганську та Донецьку відкрились "кінематографічні центри". Вони зніматимуть фільми про те, як росія вбиває українців, називаючи це "визволенням".

"Форпост брехні": росіяни зніматимуть на ТОТ псевдодокументальні фільми про "сво" - ЦНС

У тимчасово окупованих Луганську та Донецьку відкрились "кінематографічні центри", які зніматимуть псевдодокументальні фільми про так зване "сво". Про це повідомляє Центр інформаційного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що насправді це буде кіно про те, як росія вбиває українців, називаючи це "визволенням". При цьому такі ж "форпости" вже працюють на ТОТ Херсонщини та Запорізької області.

Мета одна: виправдати злочини, зламати свідомість і стерти правду. Під маскою "документального мистецтва" діє цинічна машина фейків, що малює росію "визволителем", а Україну - "нацистом"

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголошують, що "форпост" - це "не про кіно, а про інформаційну війну".

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України готують так звані "екскурсії" для школярів середніх і старших класів на територію Курської області рф. Під виглядом "вшанування жертв української агресії" дітям показуватимуть зруйновані будинки й "свідків".

ISW: кремль мілітаризує окуповані території України, комплектуючи місцеву владу ветеранами "сво"13.05.25, 03:27 • 1802 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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