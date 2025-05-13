"Форпост брехні": росіяни зніматимуть на ТОТ псевдодокументальні фільми про "сво" - ЦНС
Київ • УНН
У тимчасово окупованих Луганську та Донецьку відкрились "кінематографічні центри". Вони зніматимуть фільми про те, як росія вбиває українців, називаючи це "визволенням".
У тимчасово окупованих Луганську та Донецьку відкрились "кінематографічні центри", які зніматимуть псевдодокументальні фільми про так зване "сво". Про це повідомляє Центр інформаційного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що насправді це буде кіно про те, як росія вбиває українців, називаючи це "визволенням". При цьому такі ж "форпости" вже працюють на ТОТ Херсонщини та Запорізької області.
Мета одна: виправдати злочини, зламати свідомість і стерти правду. Під маскою "документального мистецтва" діє цинічна машина фейків, що малює росію "визволителем", а Україну - "нацистом"
У ЦНС наголошують, що "форпост" - це "не про кіно, а про інформаційну війну".
Нагадаємо
За інформацією ЦНС, окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України готують так звані "екскурсії" для школярів середніх і старших класів на територію Курської області рф. Під виглядом "вшанування жертв української агресії" дітям показуватимуть зруйновані будинки й "свідків".
ISW: кремль мілітаризує окуповані території України, комплектуючи місцеву владу ветеранами "сво"13.05.25, 03:27 • 1802 перегляди