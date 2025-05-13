"Форпост лжи": россияне будут снимать на ВОТ псевдодокументальные фильмы о "сво" - ЦНС
Киев • УНН
Во временно оккупированных Луганске и Донецке открылись "кинематографические центры". Они будут снимать фильмы о том, как россия убивает украинцев, называя это "освобождением".
Во временно оккупированных Луганске и Донецке открылись "кинематографические центры", которые будут снимать псевдодокументальные фильмы о так называемом "сво". Об этом сообщает Центр информационного сопротивления (ЦИС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на самом деле это будет кино о том, как россия убивает украинцев, называя это "освобождением". При этом такие же "форпосты" уже работают на ВОТ Херсонщины и Запорожской области.
Цель одна: оправдать преступления, сломать сознание и стереть правду. Под маской "документального искусства" действует циничная машина фейков, рисующая россию "освободителем", а Украину - "нацистом"
В ЦИС подчеркивают, что "форпост" - это "не о кино, а об информационной войне".
Напомним
По информации ЦИС, оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Украины готовят так называемые "экскурсии" для школьников средних и старших классов на территорию Курской области рф. Под видом "чествования жертв украинской агрессии" детям будут показывать разрушенные дома и "свидетелей".
ISW: кремль милитаризирует оккупированные территории Украины, комплектуя местную власть ветеранами "сво"13.05.25, 03:27 • 1426 просмотров