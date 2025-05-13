На оккупированных территориях россияне усилили мониторинг соцсетей, чтобы выявлять нелояльных - ЦНС

На временно оккупированных территориях россияне активизировали мониторинг соцсетей и сообщений местных жителей, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным ЦНС, полицаи отрапортовали об увеличении количества так называемых "экспертиз" сообщений — чтобы "не допустить спекуляций". На самом деле — это охота на всех, кто не поддерживает оккупацию.

Любой "нелояльный" пост - это основание для ареста или принудительной фильтрации - говорится в сообщении.

В Центре призвали к максимальной осторожности в информационном пространстве на ВОТ.

"Форпост лжи": россияне будут снимать на ВОТ псевдодокументальные фильмы о "сво" - ЦНС