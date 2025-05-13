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CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
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CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

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На оккупированных территориях россияне усилили мониторинг соцсетей, чтобы выявлять нелояльных - ЦНС

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Оккупанты на временно оккупированных территориях Украины активизировали мониторинг социальных сетей. Любой "нелояльный" пост может стать основанием для ареста местных жителей.

На оккупированных территориях россияне усилили мониторинг соцсетей, чтобы выявлять нелояльных - ЦНС

На временно оккупированных территориях россияне активизировали мониторинг соцсетей и сообщений местных жителей, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным ЦНС, полицаи отрапортовали об увеличении количества так называемых "экспертиз" сообщений — чтобы "не допустить спекуляций". На самом деле — это охота на всех, кто не поддерживает оккупацию.

Любой "нелояльный" пост - это основание для ареста или принудительной фильтрации

 - говорится в сообщении.

В Центре призвали к максимальной осторожности в информационном пространстве на ВОТ.

"Форпост лжи": россияне будут снимать на ВОТ псевдодокументальные фильмы о "сво" - ЦНС13.05.25, 04:46 • 3698 просмотров

Антонина Туманова

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