На оккупированных территориях россияне усилили мониторинг соцсетей, чтобы выявлять нелояльных - ЦНС
Киев • УНН
Оккупанты на временно оккупированных территориях Украины активизировали мониторинг социальных сетей. Любой "нелояльный" пост может стать основанием для ареста местных жителей.
На временно оккупированных территориях россияне активизировали мониторинг соцсетей и сообщений местных жителей, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
По данным ЦНС, полицаи отрапортовали об увеличении количества так называемых "экспертиз" сообщений — чтобы "не допустить спекуляций". На самом деле — это охота на всех, кто не поддерживает оккупацию.
Любой "нелояльный" пост - это основание для ареста или принудительной фильтрации
В Центре призвали к максимальной осторожности в информационном пространстве на ВОТ.
"Форпост лжи": россияне будут снимать на ВОТ псевдодокументальные фильмы о "сво" - ЦНС13.05.25, 04:46 • 3698 просмотров