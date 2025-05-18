В Крыму оккупанты проводят рейды авто для выявления проукраинцев

В Крыму российские оккупанты запускают новую волну проверок авто - за "неправильными" наклейками. Целью мероприятий является выявление проукраинских граждан. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

В Крыму – фильтрация по наклейкам. Оккупанты запускают новую волну проверок авто - за "неправильными" наклейками… Цель - охота на проукраинских граждан - говорится в заметке ЦНС.

Отмечается, что эти рейды проводит "Крымский смерш" (карательный аппарат, взявший себе название по примеру советских репрессивных отрядов). Вместе с ГАИ будут проверять не только машины, но и соцсети, и "уровень русофобии".

"Это - не о безопасности. Это - о терроре", - добавили в Центре нацсопротивления.

Напомним

Оккупанты на временно оккупированных территориях Украины активизировали мониторинг социальных сетей. Любой "нелояльный" пост может стать основанием для ареста местных жителей.

В школах Крыма оккупанты возвращают советскую систему оценивания поведения – ЦНС