Майже 50 тисяч озброєних дезертирів армії рф тероризують окуповані території України - ЦНС
Київ • УНН
Через масове дезертирство російських військових безпекова ситуація на ТОТ погіршується. Злочинці переховуються та стають загрозою для місцевого населення.
Через масове дезертирство бойовиків так званої "сво" безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) стрімко погіршується. Про це повідомляє Центру національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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За його даними, понад 49 000 російських військових самовільно залишили місця служби з початку повномасштабного вторгнення, що є еквівалентом кількох повноцінних дивізій.
Більшість цих злочинців не повертаються до рф, а ховаються на ТОТ і стають реальною загрозою для місцевого населення. Пограбування, побої, зґвалтування та вбивства, які окупанти намагаються приховати або приписати цивільним, стали буденністю
Там закликають міжнародні правозахисні організації звернути увагу на повну деградацію безпеки на ТОТ України.
Нагадаємо
У Криму російські окупанти запустили нову хвилю перевірок авто - за "неправильними" наліпками. Метою заходів є виявлення проукраїнських громадян.
Також окупанти на тимчасово окупованих територіях України активізували моніторинг соціальних мереж. Будь-який "нелояльний" пост може стати підставою для арешту місцевих мешканців.
Окупанти на ТОТ проводять “добровільний збір” української літератури - ЦНС28.05.25, 23:47 • 8350 переглядiв