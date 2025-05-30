Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Сегодня, после 130 дней работы, Илон Маск официально покидает пост главного советника Трампа и руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE). Как прошли эти дни для миллиардера и чем он больше всего запомнился на посту специального правительственного служащего, пишет УНН.

Детали

С уходом Маска с поста советника в Белом Доме закончился неспокойный период, который сопровождался массовыми увольнениями, закрытием государственных агентств и многочисленными судебными процессами. Впрочем, как отмечают обозреватели, предприниматель достиг значительно меньше, чем планировал изначально, отмечает Associated Press.

Сначала Маск ставил перед собой грандиозную цель — сократить расходы федерального правительства на 2 триллиона долларов, но впоследствии эту цифру пришлось урезать сначала до 1 триллиона, а затем еще до 150 миллиардов. В процессе он все чаще выражал разочарование по поводу сопротивления своим целям.

Как отмечает издание, попытки Маска реформировать правительство неоднократно вызывали конфликты с другими влиятельными фигурами администрации Трампа, которые не всегда разделяли его видение перестройки государственного аппарата.

Маск неоднократно подчеркивал, что его участие в правительственной работе носит временный характер. Недавно он ясно дал понять, что намерен снова сосредоточиться на своих компаниях — производителе электромобилей Tesla и аэрокосмическом проекте SpaceX.

Поскольку мой запланированный срок на посту специального правительственного сотрудника подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить бесполезные расходы. Миссия DOGE со временем будет только усиливаться, поскольку она станет образом жизни в правительстве - отметил он в своем сообщении в соцсети X.

Публичные конфликты и рекордно низкий рейтинг

В течение короткого, но бурного периода работы в Белом доме Илон Маск успел нажить немало врагов. Его близость к Дональду Трампу вызвала резкое недовольство многих высокопоставленных чиновников в администрации президента США.

Сразу после победы Трампа на выборах Маск вступил в острую перепалку с юридическим советником президента Борисом Эпштейном. Обмен резкими словами между Маском и Эпштейном произошел прямо во время обеда в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Причиной конфликта стало то, что Эпштейн настаивал на назначении своих людей на ключевые правительственные должности, а Маск категорически это не воспринимал.

В марте Илон Маск снова оказался в центре скандала – на этот раз во время правительственного заседания. Он вступил в спор с госсекретарем США Марко Рубио, обвиняя его в нежелании сокращать расходы и увольнять чиновников Госдепартамента. Рубио, в свою очередь, резко отрезал, предложив Маску "уволить и снова трудоустроить" 1500 госслужащих, чтобы только продемонстрировать собственную эффективность. В этой ссоре президент Трамп поддержал Рубио, а не Маска.

Не прошло и месяца, как Маск попал в еще одну громкую стычку – на этот раз с министром финансов Скоттом Бессентом. Во время встречи в Белом доме Маск назвал его "агентом Сороса", что спровоцировало взаимные оскорбления и крики. Их перепалку было слышно даже в кабинете президента.

Подобные скандалы и массовые сокращения госслужащих, проведенные Департаментом эффективности правительства под руководством Маска, сделали его самым непопулярным членом президентской команды. Результаты последних опросов показывают, что антирейтинг Илона Маска достиг 60%, демонстрируя, насколько резко упала его поддержка среди американцев.

Заявления по Украине

В конце февраля 2025 года Илон Маск заявил, что Зеленский не может представлять Украину без восстановления свободы прессы и выборов. Он написал об этом в X, в ответ на слова Зеленского, что президент Трамп находится в "среде дезинформации".

Лидеры Германии, Британии, Финляндии и Норвегии выступили в поддержку Украины и раскритиковали такие заявления.

В начале марта Маск заявил о необходимости проверить всю выделенную Украине военную помощь, чтобы узнать "что на самом деле произошло с сотнями миллиардов долларов, отправленных в Украину".

3-го марта Илон Маск заявил, что Зеленский стремится к "вечной войне" и "коррупционной мясорубке". Он утверждал, что украинский президент выбрал кровопролитие вместо мира с москвой.

Днем позже, 4 марта соратник президента США решил предложить Зеленскому помилование в обмен на мир и демократию.

9 числа этого же месяца Маск заявил, что его система Starlink является костяком украинской армии, без которой фронт не устоит. Французский оператор Eutelsat вызвался заменить терминалы Starlink в Украине при поддержке ЕС, однако на это потребовалось бы немалое время. Однако позже миллиардер заявил, что несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева, он никогда не будет отключать Starlink для Украины.

Несколькими днями позже владелец соцсети Х (Twitter) Илон Маск заявил, что масштабная кибератака на платформу в понедельник, 10 марта может быть связана с Украиной, а именно с ІР-адресами, находящимися в районе Украины.

Также Маск публично призвал США выйти из НАТО из-за невыгодности финансирования обороны Европы. Бизнесмен поддержал сообщение Тампа в соцсети X о необходимости немедленного выхода США из Альянса.

Ранее УНН писал, что на фоне решения американского миллиардера Илона Маска уйти с поста руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что он продолжит работать неофициальным советником президента и потенциально может посещать встречи Белого дома в будущем.